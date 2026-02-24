Γιατί δεν πρέπει να πίνουμε καφέ με άδειο στομάχι – Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή

Οι περισσότεροι δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη μέρα τους χωρίς καφεΐνη. Πρόκειται για αγαπημένη συνήθεια, προκειμένου να βγει τη μέρα. Ένα φλιτζάνι αχνιστός καφές προσφέρει τόνωση και ενέργεια όμως πόσο ασφαλής είναι η κατανάλωση του με άδειο στομάχι;

Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν πίνουμε καφέ νηστικοί

Η κατανάλωση καφέ νηστικοί ,έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής οξέων στο στομάχι. Ειδικά όσοι έχετε ευαίσθητο πεπτικό, θα μπορούσε να βλάψει την εσωτερική επικάλυψη του στομάχου, το βλεννογόνο και να επιδεινώσει τα συμπτώματα δυσπεψίας, καούρας ή του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου.

Παράλληλα, μπορεί να προκαλέσει και άλλα συμπτώματα, όπως υπερδιέγερση, άγχος, σύγχυση, αυξημένους καρδιακούς παλμούς, ευερεθιστότητα και αδυναμία συγκέντρωσης. Γ αυτό είναι καλύτερο να προσπαθήσετε να αποφύγετε να πιείτε καφέ μέχρι το πρωινό γεύμα.

Ενυδάτωση πριν τον καφέ

Το σώμα σας αφυδατώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, επομένως πριν ετοιμάσετε τον πρωινό σας καφέ, είναι σημαντικό να πίνετε ένα μεγάλο ποτήρι νερό για να ανανεωθείτε και να αυξήσετε τα επίπεδα της ενυδάτωσής σας.

Πρωινό με φυτικές ίνες και πρωτεΐνες

Ο καφές με άδειο στομάχι μπορεί να διεγείρει την κορτιζόλη, η οποία μπορεί να αυξήσει το σάκχαρο στο αίμα. Όταν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα αυξηθούν, μπορεί να προκληθεί φλεγμονή και μπορεί να αντιμετωπίζουμε απότομες διακυμάνσεις των επιπέδων του σακχάρου καθ’όλη την διάρκεια της ημέρας.

Αλλά όταν ξεκινάμε τη μέρα μας με φυτικές ίνες από μια φυσική τροφή, μπορούμε να βοηθήσουμε σε μεγάλο βαθμό στην εξισορρόπηση του σακχάρου στο αίμα. Η πρωτεΐνη είναι ένα ακόμα βασικό θρεπτικό συστατικό που αντισταθμίζει την απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα. Δοκιμάστε το πρωινό σας να περιλαμβάνει, άπαχο γιαούρτι, δημητριακά ολικής άλεσης και φρούτα.

Μετά τη γυμναστική

Αν και η καφεΐνη μπορεί να σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε τη γυμναστική σας , το να πίνετε τον καφέ σας πριν πάτε στο γυμναστήριο το πρωί μπορεί να σας προκαλέσει άγχος κατά τη διάρκεια της προπόνησής σας. Γ αυτό δοκιμάστε να πίνετε μόνο μερικές γουλιές καφέ αντί για ολόκληρη κούπα, πριν την πρωινή σας προπόνηση.