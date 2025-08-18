Οι επώνυμοι που έχουν μιλήσει ανοιχτά για την ψυχική τους υγεία και νοσηλεύτηκαν σε ψυχιατρική κλινική

Η πρόσφατη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη σε ψυχιατρική κλινική έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ρίχνοντας φως σε ένα θέμα που για χρόνια αποτελούσε ταμπού: την ψυχική υγεία των επωνύμων. Ο αγαπημένος τραγουδιστής εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή, έπειτα από ενέργειες συγγενικών του προσώπων.

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε μια έντονη διαμάχη, με τον ίδιο τον τραγουδιστή, μέσω του δικηγόρου του, να καταγγέλλει ότι η νοσηλεία του έγινε με σκοπό τη «φυσική του εξόντωση» για την εξυπηρέτηση «ιδιοτελών συμφερόντων». Από την πλευρά της, η οικογένειά του απάντησε με μια λιτή ανακοίνωση, τονίζοντας ότι «αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του».

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη αναδεικνύει για ακόμα μια φορά το πόσο εύθραυστη είναι η ψυχική ισορροπία, ανεξάρτητα από τη φήμη και την επιτυχία. Πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, στο παρελθόν, έχουν βρεθεί σε παρόμοια θέση, επιλέγοντας να μιλήσουν ανοιχτά για τις δικές τους περιπέτειες.

Οι ιστορίες που ενέπνευσαν

Ο Λάμπης Λιβιεράτος είναι ένας από τους πρώτους που μίλησαν με τόλμη για την περιπέτειά του. Πριν από 11 χρόνια, χρειάστηκε να νοσηλευτεί για να βρει ξανά την ισορροπία του.

«Δεν θέλω να νομίζουν ότι ο πατέρας τους είναι τρελός», είχε δηλώσει πρόσφατα, τονίζοντας το στίγμα που ακόμα υπάρχει. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι ζήτησε ιατρική βοήθεια όπως χιλιάδες άλλοι άνθρωποι και πλέον είναι «πολύ καλύτερα».

Ο Σταμάτης Γαρδέλης, μετά τη συμμετοχή του σε ριάλιτι, αντιμετώπισε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που τον οδήγησαν στο Δαφνί.

Ο ίδιος είχε περιγράψει την κλινική ως «ανώτερη ψυχιατρική κλινική», τονίζοντας τη σιγουριά που του προσέφεραν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Η δημόσια εξομολόγησή του έδειξε ότι ακόμα και σε στιγμές μεγάλης αδυναμίας, η αναζήτηση βοήθειας είναι μονόδρομος.

Η Δόμνα Κουντούρη, που διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή, μίλησε ανοιχτά για τη νοσηλεία της στο Δρομοκαΐτειο. Αν και περιέγραψε τις συνθήκες ως «άθλιες», αναγνώρισε την ανάγκη για φαρμακευτική αγωγή.

Τέλος, ο Ερρίκος Πετιλόν είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν για λίγες ημέρες στο Δρομοκαΐτειο, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι ο λόγος ήταν παθολογικός, και όχι ψυχιατρικός.

«Νοσηλεύτηκα για πέντε ημέρες στην Παθολογική Κλινική στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Η εισαγωγή μου όμως δεν είχε να κάνει με ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα, αλλά με παθολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκα. Πήγα εκεί για να κάνω τις εξετάσεις, γιατί έχει εξαιρετικό ιατρικό προσωπικό και με γνωρίζουν κιόλας», είχε πει.