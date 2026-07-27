Σίλια Κριθαριώτη: Διακοπές στη Μύκονο με την Σοφία Βεργκάρα – “Είναι η αδελφή ψυχή μου” (βίντεο)

Με την Σοφία Βεργκάρα στη Μύκονο πέρασε τις διακοπές της η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη, μετά το σόου μόδας που παρουσίασε στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα, η Σίλια Κριθαριώτη έγραψε στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram από το πάρτι στη Μύκονο στο οποίο έδωσε το «παρών» με τη Σοφία Βεργκάρα «μετά από δύο μήνες χωρίς ύπνο για να παρουσιάσω το σόου μου, που ακολούθησε ένα γρήγορο ταξίδι στην Κορέα για την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση, έφτασε επιτέλους η ώρα να χορέψω, να χαλαρώσω και να γιορτάσω τη ζωή με καλούς φίλους εντελώς απαλλαγμένη από το στρες».

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Ειδικά για τη Σοφία Βεργκάρα, η σχεδιάστρια μόδας ευχαρίστησε την σχεδιάστρια κοσμημάτων Λορέν Σβαρτς για τη γνωριμία που τους έκανε: «Σου στέλνω φιλιά από την Ελλάδα. Μου λείπεις και μου λείπει όλη σου η λάμψη. Σε ευχαριστώ που με γνώρισες με την αδελφή ψυχή μου».