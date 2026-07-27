Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Σίλια Κριθαριώτη: Διακοπές στη Μύκονο με την Σοφία Βεργκάρα – “Είναι η αδελφή ψυχή μου” (βίντεο)

Η ανάρτηση της γνωστής σχεδιάστριας μόδας

Σίλια Κριθαριώτη: Διακοπές στη Μύκονο με την Σοφία Βεργκάρα – “Είναι η αδελφή ψυχή μου” (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Με την Σοφία Βεργκάρα στη Μύκονο πέρασε τις διακοπές της η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Σίλια Κριθαριώτη, μετά το σόου μόδας που παρουσίασε στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα, η Σίλια Κριθαριώτη έγραψε στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram από το πάρτι στη Μύκονο στο οποίο έδωσε το «παρών» με τη Σοφία Βεργκάρα «μετά από δύο μήνες χωρίς ύπνο για να παρουσιάσω το σόου μου, που ακολούθησε ένα γρήγορο ταξίδι στην Κορέα για την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση, έφτασε επιτέλους η ώρα να χορέψω, να χαλαρώσω και να γιορτάσω τη ζωή με καλούς φίλους εντελώς απαλλαγμένη από το στρες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικά για τη Σοφία Βεργκάρα, η σχεδιάστρια μόδας ευχαρίστησε την σχεδιάστρια κοσμημάτων Λορέν Σβαρτς για τη γνωριμία που τους έκανε: «Σου στέλνω φιλιά από την Ελλάδα. Μου λείπεις και μου λείπει όλη σου η λάμψη. Σε ευχαριστώ που με γνώρισες με την αδελφή ψυχή μου».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ναταλία Γερμανού για τη διαδικτυακή απάτη: «Δεν είναι η πρώτη φορά που με χρησιμοποιούν»
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού για τη διαδικτυακή απάτη: «Δεν είναι η πρώτη φορά που με χρησιμοποιούν»

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε για τη νέα διαδικτυακή απάτη με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αποκαλύπτοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιτήδειοι χρησιμοποιούν την εικόνα της για να εξαπατήσουν πολίτες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ