Ο Θοδωρής Φέρρης «λύγισε» επί σκηνής στο Κατράκειο: «Χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ που είμαι»

Ο Θοδωρής Φέρρης το βράδυ της Πέμπτης (25/6) «λύγισε» κατά την διάρκεια συναυλίας του στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας. Ο δημοφιλής τραγουδιστής για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα είδε πλήθος κόσμου να έχει δώσει το παρών στη συναυλία του, γεγονός το οποίο τον συγκίνησε πολύ.

Συγκεκριμένα, ο πρώτος σταθμός της περιοδείας του, «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», ήταν στην Αθήνα και ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Θοδωρή Φέρρη, αφού ήταν διπλό sold out. Ο τραγουδιστής φανερά συγκινημένος καθ’ όλη την διάρκεια της συναυλίας εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του, ευχαριστώντας τον κόσμο.

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«Σας ευχαριστώ! Παιδιά, σας αγαπώ πάρα πολύ! Τραγουδάω πολλά χρόνια και έφτασα εδώ που είμαι σήμερα χάρη εσάς. Χωρίς εσάς δεν θα ήμουν εδώ που είμαι!», ανέφερε ο Θοδωρής Φέρρης μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια των δύο συναυλιών του στην Αθήνα (24 και 25 Ιουνίου), εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 10 ημέρες.