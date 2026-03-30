Ο Τέρης Χρυσός στο DEBATER για τη Μαρινέλλα: “Πραγματοποίησε και τα δύο όνειρά της”

Μία σπουδαία κυρία, με αξεπέραστη φωνή, μοναδική σκηνική παρουσία και δυναμικές ερμηνείες με πάθος. Τα λόγια για την εμβληματική Μαρινέλλα φτωχά και… περιττά.

Ο Τέρης Χρυσός μίλησε στο DEBATER για τα πρώτα βήματα της Μαρινέλλας στη Θεσσαλονίκη, όταν οι δυο τους συνεργάζονταν. Παρότι με τα χρόνια χάθηκαν, ο ίδιος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη συνάδελφό του.

«Η πρώτη της εμφάνιση στην πίστα ήταν στη Θεσσαλονίκη, στο μαγαζί “Πανόραμα”, μαζί μου. Είχα καταλάβει ότι αυτό το κορίτσι θα πάει πολύ ψηλά. Ένας πλούσιος σύντροφός της την έστειλε στην Ελβετία να μάθει κινησιολογία.

Ο ρεμπέτης που ήταν τότε πρώτο όνομα στο κέντρο αυτό λεγόταν Τόνις Χάρμας. Ήταν αυτός που έδωσε το όνομα “Μαρινέλλα” στην Κυριακή Παπαδοπούλου. Είχε γράψει και τραγούδι με τον τίτλο “Μαρινέλλα”».

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο όνειρα είχε η Μαρινέλλα: να γίνει μητέρα και να τραγουδήσει με τη Νάνα Μούσχουρη. Τα κατάφερε και τα δύο. Έκανε παιδί εκτός γάμου — κάτι που για την εποχή ήταν πολύ έξω από τα καθιερωμένα. Το παιδί αναγνωρίστηκε από τον τότε σύντροφό της».

«Ξεπέρασε και τη Τζένη Βάνου ως τραγουδίστρια, γιατί είχε και κινησιολογία. Η μεγαλύτερη φωνή είναι η Τζένη Βάνου, αλλά η Μαρινέλλα την ξεπέρασε, καθώς διέθετε και σκηνική κίνηση».

Ακούστε όσα δήλωσε ο Τέρης Χρυσός για Μαρινέλλα: