Πάολα: Η κόρη της αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα συγκινητικό μήνυμα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από την ζωή βυθίζοντας στο πένθος όλο το πανελλήνιο μεταξύ των οποίων και ανθρώπους που είχαν συνεργαστεί μαζί του. Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το μήνυμα με το οποίο η κόρη της Πάολας, Παολίνα, αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή λίγες ημέρες μετά την είδηση του θανάτου του.

Η κόρη της Πάολας είχε γνωρίσει τον σπουδαίο λαϊκό τραγουδιστή από μικρή, μέσα από τη στενή σχέση που διατηρούσε όλα αυτά τα χρόνια με τη μητέρα της. Έτσι, θέλησε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά της μέσα από μια ανάρτηση στα social media, αποδίδοντας στον Γιώργο Μαζωνάκη μια ξεχωριστή θέση στην ελληνική μουσική.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Αγαπημένε μου καλλιτέχνη, απόλυτε και μοναδικέ της χώρας σου σταρ, σημείο αναφοράς της ελληνικής λαϊκής μουσικής, και άπιαστη φιγούρα που όμοιά της δεν συναντάς συχνά. Δεν μπορώ να ξεστομίσω το “καλό ταξίδι” πρώτον γιατί δεν χωράει στον νου πως έφυγες ταξιδευτής (και ούτε έχω σκοπό να το χωρέσω στον νου μου μετά βίας, θα παριστάνω πως απλώς ξεκουράζεσαι από εμφανίσεις) και δεύτερον γιατί οι καλλιτέχνες αν και είναι θνητοί, δεν πεθαίνουν, γιατί τα δημιουργήματά τους ζουν, έτσι λοιπόν και οι καρδιές τους χτυπούν μέσα από την τέχνη τους“, έγραψε η κόρη της Πάολα για τον Γιώργο Μαζωνάκη.