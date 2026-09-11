Λέσβος: Συνελήφθη 44χρονος για την φωτιά στον Παλαιόκηπο – Έκανε εργασίες με αλυσοπρίονο σε κτήμα με ελιές

Συνελήφθη 44χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στον Παλαιόκηπο Λέσβου, το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Λέσβου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή Παλαιοκήπου Λέσβου.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, ημεδαπός, ηλικίας 44 ετών, προκάλεσε την πυρκαγιά περίπου στις 12:37, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με αλυσοπρίονο μέσα σε ελαιόκτημα. Από τη χρήση του μηχανήματος προκλήθηκαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα την ανάφλεξη της βλάστησης και την εκδήλωση πυρκαγιάς. Μετά την έρευνα του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Λέσβου, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.