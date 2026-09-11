Μανώλης Κονταρός για Γιώργο Μαζωνάκη: “Έφυγε ένας μεγάλος τραγουδιστής, ένας καλός Κρητικός”

Ο Μανώλης Κονταρός το πρωί της Παρασκευής (11/9) βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Κοινωνία Ώρα Mega” και συνομίλησε με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής θέλησε να πει το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας μεταξύ άλλων πόσο πολύ αγαπούσε την Κρήτη.

“Είναι λυπηρό. Έφυγε ένας μεγάλος τραγουδιστής. Ένας καλός Κρητικός, ήτανε περήφανος για την καταγωγή του, το έδειχνε με κάθε τρόπο, οπότε ότι αγαπούσε την Κρήτη πολύ, αγαπούσε τα κρητικά, χόρευε, τραγουδούσε. Κρίμα”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Κονταρός για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Παράλληλα, μιλώντας για το ντεμπούτο του στην υποκριτική ο Μανώλης Κονταρός είπε: “Όταν μου έγινε η πρόταση από τη σεναριογράφο να παίξω, στην αρχή μου φάνηκε κάπως παράξενο γιατί είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει, αλλά μου λέει “μη στενοχωριέσαι, δε θα κάνεις τίποτα ξένο για σένα. Θα κάνεις το Μανώλη Κονταρό”. Είναι κάτι καινούριο για μένα, αλλά ήδη στο πρώτο επεισόδιο που πήγαμε και γράψαμε, δεν κρύβω ότι είχα τρακ”.