Την αναστολή της λειτουργίας του δημοτικού σχολείου του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο αποφάσισαν οι Αρχές, καθώς, κατά την ώρα του Αγιασμού, μαθητές και δάσκαλοι δέχθηκαν «επίθεση» από ψύλλους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, οι ψύλλοι είχαν εντοπιστεί τόσο από την διεύθυνση του σχολείου, όσο και από εργάτη του δήμου που πήγε για κόψει τα χόρτα στο προαύλιο στο τέλος Αυγούστου. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Νίκος Ακτύπης δήλωσε, ότι η απεντόμωση ξεκίνησε αμέσως μόλις ενημερώθηκε ο δήμος, αν και από το σχολείο κάνουν λόγο για καθυστέρηση τουλάχιστον μιας εβδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, επειδή ο πρώτος ψεκασμός δεν ήταν αποτελεσματικός, έγιναν άλλοι δύο επαναληπτικοί, στις 7 Σεπτέμβρη και στις 10 Σεπτέμβρη. Ωστόσο, φαίνεται πως ούτε οι δράσεις αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς οι ψύλλοι δεν εξολοθρεύθηκαν. Σύμφωνα με καταγγελίες, φορείς των ψύλλων ήταν κάποια δεσποζόμενα σκυλιά και γάτες που βρίσκονταν σε χώρο που γειτνιάζει με το σχολείο και τα οποία έμπαιναν στο προαύλιο του Δημοτικού, καθώς ο ιδιοκτήτης τους τα είχε ελεύθερα. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ζακύνθου, τα ζώα αυτά απομακρύνθηκαν από τον χώρο και έγινε απολύμανση και απεντόμωση – εκτός από το σχολείο – και στις ιδιοκτησίες που συνορεύουν με αυτό.

Ωστόσο, όπως φάνηκε, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Από σήμερα οι ψεκασμοί ξεκίνησαν σε καθημερινή βάση, μέχρι να εξαλειφθεί το πρόβλημα, με χρονικό ορίζοντα δύο έως τριών ημερών, καθώς πρέπει να καταπολεμηθούν και τα αβγά των εντόμων. Όπως είναι λογικό, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι δύσπιστοι και ανησυχούν εάν και οι επόμενες απεντομώσεις θα έχουν αποτέλεσμα.