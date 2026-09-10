Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν άφησε διαθήκη – Σε ποιους περνά η περιουσία του

Χωρίς διαθήκη έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, παρά το γεγονός ότι φέρεται να είχε εκφράσει την πρόθεσή του να προχωρήσει στη σύνταξή της.

Τη μη ύπαρξη διαθήκης επιβεβαίωσαν τόσο ο δικηγόρος που εκπροσωπούσε τον τραγουδιστή κατά τον τελευταίο χρόνο, Χαράλαμπος Λυκούδης, όσο και ο πρώην δικηγόρος και προσωπικός φίλος του, Γιώργος Μερκουλίδης.

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«Δεν υπάρχει διαθήκη», ανέφερε κατηγορηματικά ο Χαράλαμπος Λυκούδης.

Ήθελε να συντάξει διαθήκη, αλλά δεν πρόλαβε

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μερκουλίδη, ο τραγουδιστής τού είχε εκφράσει την επιθυμία να συντάξει τη διαθήκη του μετά τη βαθιά ρήξη που είχε προκύψει στις σχέσεις με την οικογένειά του.

Ο ίδιος εκτιμά ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πρόλαβε τελικά να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία.

Οι δύο άνδρες είχαν επικοινωνήσει στα μέσα Αυγούστου, με τον τραγουδιστή να ζητά να συναντηθούν χωρίς να αποκαλύψει τον ακριβή λόγο. Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Σε ποιους περνά η περιουσία του

Από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαθήκη, η περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη περνά, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, εξ αδιαιρέτου στους γονείς και στις δύο αδελφές του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα περιουσιακά στοιχεία του τραγουδιστή περιλαμβάνονται:

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Η κατοικία στην οποία διέμενε στη Βουλιαγμένη

Ένα σπίτι στον Λυκαβηττό

Ένα ακίνητο στην Κρήτη

Η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων στη Μύκονο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας

Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της οικονομικής διαμάχης ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και την αδελφή του, Βάσω.

Ο τραγουδιστής είχε υποστηρίξει ότι οι μετοχές της εταιρείας είχαν μεταβιβαστεί εν αγνοία του στο όνομα της αδελφής του και του συζύγου της.

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Τι ισχύει με τις νομικές εκκρεμότητες

Ο Γιώργος Μερκουλίδης ανέφερε ότι οι αγωγές λογοδοσίας που είχαν κατατεθεί το 2024 είχαν αποσυρθεί τυπικά, προκειμένου να ακολουθήσουν νέες, οι οποίες όμως δεν κατατέθηκαν μετά τη λήξη της συνεργασίας τους.

Όπως επισήμανε, η μοναδική εκκρεμής υπόθεση είναι μία μήνυση που είχε καταθέσει ο ίδιος, κατόπιν εντολής του τραγουδιστή, για συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδή καταμήνυση εναντίον μελών της οικογένειάς του σχετικά με τον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

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Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει.

«Ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της ζωής του»

Ο πρώην δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στο πόσο βαθιά τον είχε επηρεάσει η νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

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«Ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο τον είχε πληγώσει βαθύτατα. Ήταν το πιο δύσκολο και επίπονο κομμάτι της ζωής του», δήλωσε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ο τραγουδιστής παρέμενε δυνατός, αισιόδοξος και είχε βαθιά πίστη στον Θεό.