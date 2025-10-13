Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έσπασε πιάτα on air σε εκπομπή της Σερβίας (βίντεο)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίστηκε σε ένα βραδινό τηλεοπτικό show της Σερβίας, όπου τραγούδησε στα ελληνικά, μίλησε για τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα και δίδαξε στην παρουσιάστρια τον ελληνικό τρόπο διασκέδασης, δείχνοντάς της πώς σπάνε πιάτα on air.

Η παρουσιάστρια, εντυπωσιασμένη από την εμφάνισή του, τον ρώτησε χιουμοριστικά «γιατί παντρεύτηκε», λέγοντας «Έχεις δει πώς είσαι;». Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γέλασε με το κομπλιμέντο και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη σύζυγό του: «Παντρεύτηκα πρόσφατα. Έχω την καλύτερη γυναίκα στον κόσμο και νιώθω πολύ τυχερός». Όταν αναφέρθηκε στη ζωή της Αλεξάνδρας, είπε: «Σπούδαζε 2 χρόνια στην Αμερική, γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Πλέον είναι με την οικογένεια… Με το παιδί… Είναι μαμά. Είναι τόσο έξυπνη».

Αποκαλύπτοντας πώς γνωρίστηκαν, ο τραγουδιστής είπε: «Γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι πριν από 3 χρόνια. Δεν ξέρω αν ήταν θαυμάστριά μου, απλά αρχίσαμε να μιλάμε για τη ζωή κι άλλα διάφορα θέματα που είχαμε κοινά. Δεν ξέρω πώς κατάλαβα ότι ήταν “η μία”, απλά είχα ένα προαίσθημα».

Στο πλατό, ο Αργυρός έδειξε στην παρουσιάστρια τον τρόπο να σπάει πιάτα και της εξήγησε την έννοια της λέξης «καψούρα», πριν ερμηνεύσει το κομμάτι «Στην Αθήνα μου». Ταυτόχρονα, εκείνη τον δίδαξε έναν παραδοσιακό χορό της Σερβίας.