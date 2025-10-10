Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο χορός του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε λαμπερό γκαλά στο Λονδίνο (vid)

Μία απρόσμενη συνάντηση είχαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε λαμπερό γκαλά στο Λονδίνο. Ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής και η γνωστή Αμερικανίδα πολιτική σχολιάστρια, μοιράστηκαν την πίστα χορού σε μία εκδήλωση με λαμπερά πρόσωπα της παγκόσμιας showbiz.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης (09/10), η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τίμησε με την παρουσία της την εκδήλωση του «The Hellenic Initiative» – ενός διεθνούς οργανισμού Ελληνοαμερικανών με σημαντικό φιλανθρωπικό έργο. Κεντρικός προσκεκλημένος για τη διασκέδαση ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ανέλαβε να ανεβάσει το κέφι των καλεσμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Υπέγραψε παγκόσμιο μουσικό συμβόλαιο με την 10K Projects της Warner Music

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η πρέσβης, φορώντας μια εντυπωσιακή κατακόκκινη τουαλέτα, φαίνεται να ξεφαντώνει χορεύοντας δίπλα στον δημοφιλή τραγουδιστή, την ώρα που εκείνος ερμηνεύει την επιτυχία του «Μάλλον κάτι ξέρω».

Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την επίσημη ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις 29/09, «εγκαινιάζοντας» επίσημα τη θητεία της στον διπλωματικό τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αμερικανίδα πρέσβης έχει δείξει και στο παρελθόν την ιδιαίτερη σχέση της με το ελληνικό τραγούδι, καθώς σε παλαιότερη ανάρτησή της είχε «ντύσει» φωτογραφία για την Ανεξαρτησία των ΗΠΑ με το κομμάτι «Στα Ώπα Ώπα» του Νίκου Κουρκούλη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό: