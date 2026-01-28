Ο Γιώργος Μαυρίδης γλίτωσε τελευταία στιγμή από το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Σοκάρει η περιγραφή του

Ο Γιώργος Μαυρίδης αναφερόμενος στο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, αποκάλυψε ότι τελευταία στιγμή δεν ταξίδεψε μαζί τους. Ο παρουσιαστής μιλώντας στην εκπομπή “Το Πρωινό” το πρωί της Τετάρτης (28/1) θέλησε να πει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ παράλληλα μίλησε για τα ταξίδια που έχει κάνει και ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια για τον «δικέφαλο του Βορρά».

“Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, νομίζω ότι είναι σοκαριστικό για όλους. Εμείς τώρα, σαν οικογένεια του ΠΑΟΚ το έχουμε ξαναζήσει και το 1999 αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν μπορώ να σου περιγράψω με λόγια… και τώρα μιλάτε και με έναν άνθρωπο που έχει πάει άπειρες εκδρομές για να παρακολουθήσει την ομάδα, είτε οδικώς, είτε με αεροπλάνο, είναι λίγο περίεργο το συναίσθημα”, ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Μαυρίδης.

“Σκεφτείτε ότι και εγώ ήμουν να πάω οδικώς στη Λυών και τελικά ήμουν ένα ταξίδι στην Αμερική και απλά ακύρωσα το να πάω στη Λυών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε υπάρχουν φίλοι μου που ταξιδεύουν και δε μπορώ να τους βρω και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ακόμα μια φορά πενθεί φιλάθλους της, οι οποίοι ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την ομάδα. Μακάρι να ‘ναι η τελευταία φορά…Δύναμη στους γονείς των παιδιών της οικογένειάς τους”, είπε στην συνέχεια ο Γιώργος Μαυρίδης.

Μιλώντας στο DEBATER ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, που εργάζεται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας και βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε.

“Πανικός και πόνος παντού. Έχω διαχειριστεί πολλές τέτοιες καταστάσεις, αλλά αυτό που έγινε χθες με συγκλόνισε. Γονείς να έρχονται από την Ελλάδα και να περιμένουν να αναγνωρίσουν τα παιδιά τους. Δεν αντέχεται αυτό. Οι τραυματίες δεν ήξεραν τίποτα. Έψαχναν ο ένας τον άλλο, δεν τους είπαν τίποτα ότι είναι νεκροί. Με κατάγματα είναι και οι τρεις σε καλή κατάσταση” ανέφερε ο Έλληνας γιατρός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “ο ένας (σ.σ. τραυματίας) χθες μας έλεγε ότι κάτι έγινε με το τιμόνι, με το lane assistance. Επιμένει με αυτό. Ότι εξαιτίας αυτού του συστήματος που ενεργοποιήθηκε ή απενεργοποιήθηκε δεν μπόρεσε να στρίψει το τιμόνι δεξιά. Σώθηκαν γιατί κάθονταν στη δεξιά πλευρά.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό τροχαίο έγινε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης στον αυτοκινητόδρομο DN6, κοντά στην πόλη Τιμισοάρα, όταν ο οδηγός του μαύρου βαν κατά τη διάρκεια μιας ριψοκίνδυνης προσπέρασης, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες σε ετοιμότητα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130, προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα, όσο και των σορών των επτά θυμάτων.