Δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ: “Κλειδί” η μαρτυρία του επιζώντα – Τι ισχύει για το “Lane Assist” και πότε μπλοκάρει το τιμόνι

Την ώρα που οι ρουμανικές αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το σοκαριστικό τροχαίο με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ο ένας εκ των τριών τραυματιών έδωσε τη δική του εξήγηση.

Σύμφωνα με μαρτυρία Έλληνα γιατρού που επισκέφθηκε τους τραυματίες στο νοσοκομείο της Ρουμανίας, όπου νοσηλεύονται, ο ένας επιζώντας ανέφερε πως κατά τη ριψοκίνδυνη προσπέραση που έκανε ο οδηγός του μαύρου βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, κόλλησε το τιμόνι επειδή ενεργοποιήθηκε το σύστημα Lane Assistance.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο DEBATER ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, που εργάζεται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας και βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες, ανέφερε πως “ο ένας (σ.σ. τραυματίας) χθες μας έλεγε ότι κάτι έγινε με το τιμόνι, με το lane assistance. Επιμένει με αυτό. Ότι εξαιτίας αυτού του συστήματος που ενεργοποιήθηκε ή απενεργοποιήθηκε δεν μπόρεσε να στρίψει το τιμόνι δεξιά“.

Όμως πόσο πιθανό είναι να φταίει το Lane Assistance (σύστημα υποβοήθησης οδήγησης λωρίδας) για το πολύνεκρο τροχαίο;

Το συγκεκριμένο σύστημα που είναι εγκαταστημένο στα σύγχρονα μοντέλα αυτοκινήτων έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τον οδηγό να διατηρεί το όχημα στη λωρίδα κυκλοφορίας του.

Το Lane Assistance αναγνωρίζει τις διαγραμμίσεις του δρόμου και να παρακολουθεί τη θέση του αυτοκινήτου.

Όταν το αυτοκίνητο, για οποιοδήποτε λόγο, αρχίζει να φεύγει από τη λωρίδα χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το φλας, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό με ηχητικά ή οπτικά σήματα ή ακόμα και με δόνηση στο τιμόνι.

Μάλιστα, υπάρχουν ακόμα πιο εξελιγμένα συστήματα (Lane Keeping Assist), όπου το όχημα εφαρμόζει μια ελαφριά ροπή στο τιμόνι για να επαναφέρει το όχημα πίσω στο κέντρο της λωρίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Lane Assistance ενεργοποιείται σε ταχύτητες άνω των 60-65 χλμ/ώρα, δηλαδή σε συνθήκες αυτοκινητόδρομου ή επαρχιακού δικτύου.

Ωστόσο, όταν ενεργοποιείται το φλας, δεν πραγματοποιείται επέμβαση στη διεύθυνση στην αντίστοιχη πλευρά, γιατί “καταλαβαίνει” ότι αλλάζεις λωρίδα συνειδητά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν ο οδηγός δεν ανάψει φλας και πάει να φύγει από τη λωρίδα του, τότε το σύστημα είτε θα “διορθώσει” το τιμόνι, είτε θα δώσει ηχητική/οπτική προειδοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι όπως φαίνεται στο βίντεο από το σοκαριστικό τροχαίο, ο οδηγός του βαν έχει ανάψει φλας, την ώρα που επιχειρεί να κάνει τη μοιραία προσπέραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως και να έχει το Lane Assistance λειτουργεί επικουρικά και όχι ως κύριο μέσο ελέγχου της πορείας του αυτοκινήτου και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ανθρώπινο παράγοντα, με τον οδηγό να έχει πάντα τον έλεγχο του τιμονιού.

Επίσης, όπως δήλωσε ο δικαστικός πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς στον ΣΚΑΪ, στα καινούρια μοντέλα αυτοκινήτων είναι σπάνιο να κολλήσει το τιμόνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μαρτυρία του επιζώντα και κάθε στοιχείο για το φονικό τροχαίο εξετάζονται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές και εντός του επόμενου διαστήματος θα υπάρχει καλύτερη εικόνα για τα ακριβή αίτια της ανείπωτης τραγωδίας, που βύθισε το πανελλήνιο και την οικογένεια του ΠΑΟΚ στο πένθος.

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Την ίδια ώρα, όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση και των επτά σορών και αύριο αναμένεται η έκδοση των εγγράφων από τις ρουμανικές αρχές, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθούν στην Ελλάδα με αεροσκάφος.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι σε ετοιμότητα στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130, προκειμένου να διατεθεί, αν ζητηθεί, τόσο για τη μεταφορά των σορών όσο και για τη μεταφορά των τριών τραυματιών φιλάθλων.