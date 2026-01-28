Τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές με οπαδούς και οικογένειες των θυμάτων στη θύρα 4 (εικόνες)

Ένα πένθιμο νέφος έχει καλύψει τον οργανισμό του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 7 φιλάθλων που πήγαιναν στη Λιόν για να δουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Στη θύρα 4 βρέθηκαν από το πρωί οπαδοί και οικογένειες των θυμάτων ώστε να τιμήσουν τους νεαρούς που έχασαν την ζωή τους σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην Τιμισοάρα το μεσημέρι της Τρίτης (27/1).

Στη Τούμπα βρέθηκαν επώνυμοι και ανώνυμοι φίλοι του ΠΑΟΚ που τίμησαν τα αδέλφια τους με τις εικόνες να είναι τουλάχιστον συγκινητικές.