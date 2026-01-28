Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές με οπαδούς και οικογένειες των θυμάτων στη θύρα 4 (εικόνες)

Η οικογένεια του 'Δικεφάλου" θρηνεί

Τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Συγκινητικές στιγμές με οπαδούς και οικογένειες των θυμάτων στη θύρα 4 (εικόνες)
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:44

Ένα πένθιμο νέφος έχει καλύψει τον οργανισμό του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 7 φιλάθλων που πήγαιναν στη Λιόν για να δουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Στη θύρα 4 βρέθηκαν από το πρωί οπαδοί και οικογένειες των θυμάτων ώστε να τιμήσουν τους νεαρούς που έχασαν την ζωή τους σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην Τιμισοάρα το μεσημέρι της Τρίτης (27/1).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Τούμπα βρέθηκαν επώνυμοι και ανώνυμοι φίλοι του ΠΑΟΚ που τίμησαν τα αδέλφια τους με τις εικόνες να είναι τουλάχιστον συγκινητικές.

Δείτε εικόνες:

ΠΑΟΚ
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
ΠΑΟΚ
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
ΠΑΟΚ
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ