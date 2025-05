Το λαμπερό κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, που συνήθως φιλοξενεί σκηνές αίγλης και λάμψης, μετατράπηκε τη Δευτέρα (19/5) σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης, με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Ντένζελ Ουάσινγκτον. Ο 70χρονος ηθοποιός είχε έναν έντονο διάλογο με τους φωτογράφους που είχαν συγκεντρωθεί για την πρεμιέρα της ταινίας του, “Highest 2 Lowest”, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τον Ουάσινγκτον να πλησιάζει τους φωτογράφους με εμφανή εκνευρισμό.

Σύμφωνα με τη New York Post, η αφορμή για την ένταση δόθηκε όταν ένας φωτογράφος επιχείρησε να τραβήξει την προσοχή του ηθοποιού, ενώ εκείνος συνομιλούσε με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Σπάικ Λι, και τον συμπρωταγωνιστή του, A$AP Rocky.

Στα πλάνα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο αφροαμερικανός σταρ φαίνεται οργισμένος από την κίνηση αυτή, έχοντας έναν έντονο διάλογο με τους επαγγελματίες του φακού. Η κατάσταση κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο όταν, επιχειρώντας ο Ουάσινγκτον να αποχωρήσει από το σημείο, ένας από τους φωτογράφους τον τράβηξε από το χέρι. Αυτή η ενέργεια πυροδότησε την «έκρηξη» του ηθοποιού, ο οποίος άρχισε να φωνάζει «σταμάτα, σταμάτα το τώρα».

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμα μια φορά τις πιέσεις που υφίστανται οι διάσημοι προσωπικότητες από τα media, ειδικά σε εκδηλώσεις υψηλής δημοσιότητας όπως το Φεστιβάλ των Καννών. Η ανάγκη των φωτογράφων για την τέλεια λήψη συχνά έρχεται σε σύγκρουση με την επιθυμία των καλλιτεχνών για προσωπικό χώρο και σεβασμό, οδηγώντας σε στιγμές έντασης όπως αυτή που βίωσε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Παρά το συμβάν, η πρεμιέρα της ταινίας “Highest 2 Lowest” αναμένεται να συνεχίσει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον, επισκιάζοντας ίσως πρόσκαιρα το πάθος του ηθοποιού για την τέχνη του, το οποίο αποδείχθηκε τόσο έντονο ακόμα και εκτός οθόνης.

Denzel Washington appeared to have a tense exchange on the "Highest 2 Lowest" red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival. 🎥: Getty pic.twitter.com/NirZELEloi