Νίκος Οικονομόπουλος: «Αν φτάσουμε να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε, τότε κάτι πάει λάθος στη χώρα»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος κλήθηκε να απαντήσει στα αρνητικά σχόλια τηλεοπτικών προσώπων που ακολούθησαν τη δήλωσή του ότι είναι «παραδομένος στον Χριστό», την οποία είχε κάνει σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Πρωινό». Σε δηλώσεις του στην κάμερα του «Breakfast@Star», ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε τη θέση του απέναντι στην κριτική για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

Αναλυτικότερα, ο Νίκος Οικονομόπουλος δήλωσε πως δεν στενοχωριέται από τα αρνητικά σχόλια, αλλά θεωρεί λάθος να κρίνεται κανείς για τη δημόσια έκφραση της πίστης του.

«Υπήρχαν ποικίλες αντιδράσεις; Και τι είναι οι ποικίλες αντιδράσεις δηλαδή; Αν φτάσουμε στο σημείο να κρινόμαστε επειδή πιστεύουμε, τότε κάτι πάει λάθος στη χώρα. Τους εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο», δήλωσε αρχικά ο τραγουδιστής.

«Δεν με πειράζει, ό,τι και να πουν οι άνθρωποι, τους εύχομαι να είναι καλά. Τώρα εγώ να σχολιάσω τι είπε ο καθένας στην τηλεόραση; Εύχομαι καλές γιορτές. Δεν με στεναχωρεί τίποτα», είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: