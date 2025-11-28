Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι κυριολεκτικά παραδομένος στον Χριστό, θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος»

Ο Νίκος Οικονομόπουλος «ανοίγει» την καρδιά του στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, σε μια συνέντευξη που αναμένεται να συζητηθεί.

Αν και ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, το απόσπασμα που προβλήθηκε την Παρασκευή (28/11/2025) έδωσε μια «γεύση» των θεμάτων που άγγιξε ο τραγουδιστής, εστιάζοντας στην πορεία του, την βαθιά του πίστη και τις πρόσφατες δηλώσεις στήριξης προς τον συνάδελφό του, Γιώργο Μαζωνάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Νίκος Οικονομόπουλος: Του είπαν ότι χάθηκε κινητό σε συναυλία του – Η αντίδρασή του έγινε viral (vid)

«Δεν μου είναι εύκολο να βάλω έναν άνθρωπο στη ζωή μου για πάντα… Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Μπορεί εγώ σε ένα μήνα να σου πω ότι έχω γυναίκα και παντρεύομαι», ανέφερε ο τραγουδιστής για την προσωπική του ζωή.

«Ποιος θα με καταλάβαινε; Είμαι παραδομένος κυριολεκτικά στον Χριστό. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορώ να είμαι εκεί. Δεν ξέρω αν το αξίζω αλλά θέλω να πάω. Δεν με ενδιαφέρει αν με κρίνουν. Είναι το μοναδικό πράγμα που έχω ένταση όταν μιλάω», δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος για την πίστη του στον Θεό.

Να θυμίσουμε ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος θα εμφανίζεται από σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στο Fantasia Live στην Αθήνα.

Μαζί του θα είναι η Ήβη Αδάμου, η Μορφούλα και η Evangelia.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο: