Νίκος Οικονομόπουλος: Ο εκνευρισμός του επί σκηνής με το τεχνικό πρόβλημα – Πέταξε τα ακουστικά του σε συναυλία του (βίντεο)

Τον εκνευρισμό του Νίκου Οικονομόπουλου επί σκηνής προκάλεσε ένα τεχνικό πρόβλημα με τα ακουστικά του, με την αντίδρασή του να καταγράφεται από το κοινό.

Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», διαπίστωσε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό του και, εμφανώς εκνευρισμένος, απευθύνθηκε στους μουσικούς λέγοντας: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, αποσύνδεσε τα ακουστικά του και πέταξε ένα τμήμα του εξοπλισμού στο δάπεδο της σκηνής, με τη στιγμή να καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρά τον εκνευρισμό του, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν διέκοψε το πρόγραμμά του. Συνέχισε την ερμηνεία του και ολοκλήρωσε την εμφάνισή του, αποσπώντας το χειροκρότημα του κόσμου.