Νίκος Μουτσινάς: “Δεν μπορεί να ασχολείται όλη η Ελλάδα με το τι συμβαίνει στην κυρία Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα”

Ο Νίκος Μουτσινάς τοποθετήθηκε σχετικά με τη συζήτηση που έχει προκαλέσει η κόντρα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, σε δηλώσεις του στην εκπομπή “Χαμογέλα και πάλι!” στο MEGA. Ο παρουσιαστής και ηθοποιός αποκάλυψε πως ακόμη και στις προσωπικές του συζητήσεις με φίλους προτιμά να αποφεύγει τέτοιου είδους θέματα, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται ζητήματα ψυχαγωγίας, επικαιρότητας και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

“Αυτό που θα σου πω είναι ότι με το που ξεκινά η κουβέντα εγώ προσωπικά την κόβω. Δε με ενδιαφέρει. Δεν θέλω ρε παιδί μου. Απ’ τη στιγμή ρε παιδιά που δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπου, πόσο να το αναλύσεις;”, ανέφερε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς. “Για το κουτσομπολιό να το κάνω και να περάσουμε καλά και να γελάσουμε. Μα πόσο κουτσομπολιό να κάνω; Το κουτσομπολιό είχε να κάνει με ένα αστείο από κάτω. Να δουλέψεις τον άλλον, λίγο να τον κοροϊδέψεις, να πεις κάτι. Εδώ το κουτσομπολιό έχει καπακώσει την ενημέρωση, έχει καταπιεί το κοινωνικό. Είναι όλα μαζί ένα σέικερ φρικτό που είναι και δύσκολο”, πρόσθεσε.

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“Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται ένας θάνατος και μια οικονομική δυστοκία αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να ασχολούμαστε τώρα όλη η Ελλάδα με το τι συμβαίνει στην κυρία Βίσση και στον Νίκο, τον Καρβέλα πάντα. Να ’ναι καλά οι άνθρωποι εννοώ, αλλά δηλαδή εντάξει παιδιά, δεν μπορώ εγώ τελικά. Είναι δικό μου το θέμα. Μη δίνετε σημασία”, δήλωσε ο Νίκος Μουτσινάς για την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.