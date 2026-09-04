Νίκος Κουρής: Η εξομολόγηση για την πατρότητα – «Δεν ευθύνομαι εγώ για τον δρόμο που θα πάρει το παιδί μου»

Ο Νίκος Κουρής παραχώρησε μία αποκλειστική κι εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Vogue και μίλησε μεταξύ άλλων για την σχέση με τον γιο του. Παράλληλα, ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει ως πατέρας, καθώς επίσης και για όσα έχει μάθει μέσα από την πατρότητα.

“Η πατρότητα είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία. Το παιδί σου είναι η πρώτη σου προτεραιότητα και έγνοια, η πρώτη και τελευταία σου ευθύνη. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα το να είσαι γονιός. Αν δεν είσαι (γονιός), δεν το υποψιάζεσαι καν. Πάντα υπολείπεσαι. Γιατί πονάς δέκα φορές πιο πολύ από το παιδί σου όταν πονάει, γιατί θέλεις να πεθάνεις προκειμένου να μην πάθει τίποτα, γιατί ξυπνάς και κοιμάσαι με τη σκέψη του. Το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας διαφέρει, αλλά το αίσθημα είναι κοινό”, πρόσθεσε ο Νίκος Κουρής.

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“Οι πτώσεις, οι ήττες, τα λάθη είναι τεράστια και όμως η γονεϊκότητα παραμένει μια υπέροχη εμπειρία. Όπως επίσης δεν πιστεύω ότι ευθύνομαι εγώ για τον δρόμο που θα πάρει το παιδί μου, αυτά είναι παραμύθια. Κάθε άνθρωπος έχει τον πυρήνα και τον κόσμο του. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αγαπάς. Ο γιος μου μπήκε φέτος στη Βιολογία και προφανώς είμαι περήφανος, αλλά είμαι πιο περήφανος για το ότι αντιμετώπισε τη διαδικασία των εξετάσεων με μια δική του στάση και εμπλοκή. Δεν κάναμε εμείς κάτι καλά ή κακά που μπήκε στο πανεπιστήμιο. Είναι κάτι δικό του”, ανέφερε ο Νίκος Κουρής για τον γιο του.