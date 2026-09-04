Αναστασία Παντούση: Δημοσίευσε τόπλες φωτογραφία από τις διακοπές της – Το σχόλιο του Ιωάννη Παπαζήση

Η Αναστασία Παντούση συνεχίζει να απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του Καλοκαιριού, κάνοντας διακοπές μακριά από την Αθήνα και τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Η ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από το Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τις διακοπές της, ανάμεσα στις οποίες υπήρχε και ένα πιο τολμηρό στιγμιότυπο.

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία η Αναστασία Παντούση ποζάρει χωρίς ρούχα, έχοντας γυρισμένη την πλάτη της στον φακό. Όπως ήταν αναμενόμενο, η δημοσίευση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Ιωάννη Παπαζήση. Ο σύντροφός της θέλησε να σχολιάσει τη φωτογραφία με τον δικό του τρόπο, κάνοντας ένα χιουμοριστικό σχόλιο.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Πρέπει να κάνουμε τη ζωή ένα όνειρο, και το όνειρο μια πραγματικότητα” έγραψε η Αναστασία Παντούση, με τον σύντροφό της, Ιωάννη Παπαζήση να σχολιάζει: “Ο φωτογράφος τα καταφέρνει“.