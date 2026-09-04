Γιώργος Λιάγκας: Ταξίδι στην Ισλανδία με τους γιους του – Οι μοναδικές εικόνες από την απόδρασή τους

Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε ένα διαφορετικό και αρκετά μακρινό ταξίδι επιλέγοντας να ταξιδέψει μέχρι την Ισλανδία μαζί με τους δύο γιους του, Γιάννη και Δημήτρη. Λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα και στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ο παρουσιαστής βρέθηκε με τα παιδιά του σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς της Ευρώπης.

Όπως ήταν αναμενόμενο απαθανάτισε διάφορα τοπία , τα οποία μάλιστα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Μία από τις στάσεις τους ήταν στον περίφημο θερμοπίδακα Strokkur, όπου ο Γιώργος Λιάγκας κατάφερε να καταγράψει τη στιγμή που το νερό εκτοξεύεται στον αέρα.

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«Όλα είναι θέμα στιγμής!!! Να πετύχεις την κατάλληλη», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Στη συνέχεια, πατέρας και γιοι βρέθηκαν στους εντυπωσιακούς καταρράκτες Gullfoss. Το άγριο τοπίο με τους μαύρους, ηφαιστειακούς βράχους και τα ορμητικά νερά εντυπωσίασε τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μέσα από τα βίντεο που δημοσίευσε.

«Η μαγεία της Ισλανδίας!!! Εξωπραγματική ομορφιά…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας σε άλλη ανάρτησή του.