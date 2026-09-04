Κλέλια Ρένεση: Στους καταρράκτες της Ευρυτανίας μαζί με την 7χρονη κόρη της, Κοραλία

Η Κλέλια Ρένεση απολαμβάνει τις διακοπές της μακριά από την Αθήνα, μαζί με την αγαπημένη κόρη της, Κοραλία. Μαμά και κόρη επέλεξαν για μερικές στιγμές ξεγνοιασιάς την Ευρυτανία και συγκεκριμένα το φαράγγι «Πανταβρέχει».

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“Ξεπλυνε μας ! Παντα βρεχει!!! Μαυρη σπηλια!”, έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της.

Η σχέση που έχει η Κλέλια Ρένεση με την κόρη της είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ίδια και η ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη μητρότητα και τις ευθύνες που αυτή συνεπάγεται. Παρότι προτιμά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα, δεν έχει κρύψει πως η Κοραλία αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.Σε παλαιότερη συνέντευξή της, μάλιστα, είχε αναφερθεί και στις δυσκολίες του να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί, εξηγώντας πως καθημερινά καλείται να παίρνει πολλές και διαφορετικές αποφάσεις που αφορούν την κόρη της.