Νικολέττα Ράλλη – Μιχάλης Ανδρούτσος: Οριστικός χωρισμός για το ζευγάρι μετά από 7 κοινής πορείας

Τίτλοι τέλους φαίνεται πως έπεσαν στη σχέση της Νικολέττας Ράλλη και του Μιχάλη Ανδρούτσου, έπειτα από επτά χρόνια κοινής πορείας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Αντωνίου για την RealLife, το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους.

Η γνωστή παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από την τηλεόραση, φέρεται να έχει πλέον διαφορετική πορεία από τον πρώην σύντροφό της, με τον οποίο απέκτησαν μία κόρη κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, η απόφαση για τον χωρισμό ελήφθη από κοινού το περασμένο καλοκαίρι. Παρά τον τερματισμό της σχέσης τους, οι δύο πλευρές διατηρούν καλές σχέσεις, δίνοντας προτεραιότητα στο παιδί τους.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno τον Μάιο του 2025, η Νικολέττα Ράλλη είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της με τον σύζυγό της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Με τον Μιχάλη έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση γενικότερα. Δεν είμαστε το γουτσουνιάρικο ζευγάρι. Είμαστε λίγο πιο φίλοι, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, εμένα μου αρέσει αυτό που ζω. Έτσι ήμασταν πάντα. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Στους εννέα μήνες της σχέσης μας, έμεινα έγκυος. Θεωρώ ότι αν δεν είχαμε το παιδί, δε θα ήμασταν μαζί, θα είχαμε χωρίσει.

Έχει άλλες προϋποθέσεις το πώς είναι να έχεις οικογένεια… Έχουμε ένα μοντέλο οικογένειας που είμαστε μαμά και μπαμπάς. Θα υποκριθώ κάποιες φορές για το παιδί, το america family χωρίς να είναι το στυλ μου, γιατί θέλω να πάρω κάποιες αρχές και να έχει κάποια στοιχεία. Εννοώ ότι θέλω να έχει κάποιες μυρωδιές το σπίτι, έτσι ήμουν πάντα, αλλά θα το κάνω και λίγο στην υπερβολή του.

Ο Μιχάλης τα κατανοεί και τα ακούει όλα. Νομίζω ότι μπορώ να του πω το οτιδήποτε. Αυτός μπορεί να μη νιώθει τόσο άνετα γιατί δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος».