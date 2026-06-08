Η Νικολέττα Ράλλη για τον χωρισμό της από τον Μιχάλη Ανδρούτσο: “Συνεχίζουμε να μένουμε μαζί”

Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega ήταν το πρωί της Δευτέρας 8/6 η Νικολέττα Ράλλη, η οποία μίλησε μεταξύ άλλων και για τον χωρισμό της από τον Μιχάλη Ανδρούτσο.

«Με τον Μιχάλη έχουμε χωρίσει, αλλά συνεχίζουμε να μένουμε μαζί. Σε λίγο καιρό ο Μιχάλης θα μετακομίσει και θα πάει στο δικό του σπίτι. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Το προσπαθήσαμε, αλλά δεν βγήκε. Δεν είμαστε σε άσχημη φάση. Στο παιδί το παρουσιάζουμε αισιόδοξα και έτσι είναι. Με τον Μιχάλη ευτυχώς έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Είμαι πολύ τυχερή που είναι ο μπαμπάς του παιδιού μου. Στη μεταξύ μας σχέση όμως, δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάποια άλλη κατάληξη. Όλα είναι για καλό» ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και παρουσιάστρια και συνέχισε:

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«Η ζωή δεν ξέρεις ποτέ πώς στα φέρνει. Δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά για κανένα. Με τον Μιχάλη δεν παντρευτήκαμε γιατί τότε μπορούσες μόνο με σύμφωνο συμβίωσης λόγω του κορονοϊού, οπότε μετά το αφήσαμε. Αναγνώρισε το παιδί και μείναμε εκεί. Ο έρωτας έχει φύγει καιρό και έχει μείνει η αγάπη. Το μοντέλο είναι σουηδικό και πραγματικά δεν πίστευα ποτέ ότι θα το κάνω. Περάσαμε από προστριβές αλλά μέχρι ένα σημείο».

«Μπορεί στο μέλλον να παντρευτώ, δεν αποκλείω τίποτα. Παλαιότερα δεν το σκεφτόμουν τόσο, αλλά τώρα που έχει μεγαλώσει το παιδί και έχουν αλλάξει οι συνθήκες, θα ήθελα να παντρευτώ και να βάλω νυφικό» απάντησε η Νικολέττα Ράλλη σε σχετική ερώτηση της Φαίης Σκορδά.

Η Νικολέττα Ράλλη δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή της μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως δεν ήθελε να ζήσει άλλο: «Αν το πάρουμε σαν ένα timeline από πέρυσι μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Όλα για καλό. Έχασα τον μπαμπά μου, αυτό με στενοχωρεί λίγο. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Το ήθελε. Δεν ήθελε να ζήσει γιατί τον είχαν εγκαταλείψει τα πόδια του και δεν ήταν αυτό που ήθελε. Ο μπαμπάς μου, όταν έβλεπε ανθρώπους σε αναπηρικό καροτσάκι, έλεγε το άσχημο “πω πω αν καταντήσω έτσι…”και του έλεγα “μην το λες αυτό”. Ήταν απόλυτος. Δεν υπάρχει ασθένεια. Λόγω ηλικίας; Κληρονομικότητας; Δεν βρήκαμε κάτι. Μετά είναι και το πόσο συνεργάζεσαι. Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να κάνει φυσικοθεραπεία. Ήταν πλήρης, 89 ετών. Η συνειδητοποίηση του θανάτου είναι ότι δεν θα τον ξαναδείς. Κατά κάποιο τρόπο ήταν επιλογή του».