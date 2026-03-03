Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα Διαβάτη θα είναι πάλι όπως πριν»

Νέες δηλώσεις για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη, έκανε ο Νικήτας Τσακίρογλου, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», το πρωί της Τρίτης (03.03).

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε εκ νέου στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η σύζυγός του, η οποία πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα, ένα σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα που, όπως εξήγησε, μπορεί να προκαλέσει παράλυση στα άκρα και έντονη αδυναμία.

«Άμα είναι καλύτερα η Χρυσούλα, γίνομαι κι εγώ καλύτερος. Καλά είναι τα πράγματα. Θα τον ξεπεράσουμε τον “Ρουβίκωνα”. Συμβαίνουν αυτά. Δεν ξέρω πώς γιατί η Χρυσούλα ήταν μια δραστήρια ηθοποιός, με πολλή αγάπη που της είχε δώσει ο κόσμος και ήταν ανέλπιστο», είπε αρχικά, εκφράζοντας την αισιοδοξία του, αλλά και την έκπληξή του για την εξέλιξη της υγείας της.

Στη συνέχεια μίλησε για τη δύναμη της σχέσης τους και τη μεταξύ τους ισορροπία, επισημαίνοντας πως στάθηκε στο πλευρό της, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε αποχή από την επαγγελματική του δραστηριότητα. «Όταν λέμε ότι είμαστε στην ίδια ζυγαριά, σύζυγοι, πρέπει λοιπόν ισορροπούμε ο ένας απέναντι στον άλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα χρόνια της κοινής τους πορείας, τόσο στη ζωή όσο και στην τέχνη, τόνισε τη σημασία του χρόνου και της κοινής διαδρομής. «Εγώ νομίζω ότι ο χρόνος ωφελεί, γιατί γνωρίζεις καλύτερα τον άλλον. Και όχι μόνο, επειδή εμείς είμαστε και οι δύο ηθοποιοί και συμπορευόμαστε και στον καλλιτεχνικό χώρο.

Έχουμε κάνει τα παιδιά μας. Έχουμε τα εγγόνια μας, τα οποία δυστυχώς σ’ αυτή την εποχή λείπουν, έχουν πάει κι αυτά στην Αμερική. Ανησυχούμε. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν μια ομορφιά», ανέφερε, περιγράφοντας τη ζωή τους σήμερα.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου δεν έκρυψε, πάντως, πως παραμένει αβέβαιο αν η Χρυσούλα Διαβάτη θα επανέλθει πλήρως στην πρότερη κατάστασή της ή αν θα επιστρέψει στο θέατρο. «Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα Διαβάτη θα γίνει όπως πριν. Αλλά θα επανέλθει.. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει γιατί είχε κουραστεί κιόλας από τον χώρο του θεάτρου. Αισθανόμουνα ότι πιεζόταν. Ίσως αυτό που συνέβη ήταν απ’ την καταπίεση που την είχε και από μένα, αλλά την είχε και από το επάγγελμα», εξομολογήθηκε.

Κλείνοντας, επανέλαβε την πίστη του στη βελτίωση της κατάστασης, μιλώντας με ειλικρίνεια για τη δυσκολία της ασθένειας, αλλά και για την ελπίδα που τους κρατά δυνατούς. «Πάμε καλύτερα, πάμε καλύτερα. Αυτό το αυτοάνοσο είναι φοβερό γιατί παραλύει τα άκρα, κάνει τον άνθρωπο αδύναμο.

Θα γίνουν τα πράγματα όπως ήταν πριν. Γιατί πιστεύουμε και οι δύο στο θαύμα. Άρα πιστεύουμε στον Θεό και τον χρειαζόμαστε να μας βοηθήσει», ανέφερε στο τέλος της συνέντευξής του.