Κάνιε Ουέστ: Ακυρώθηκαν οι συναυλίες του στη Ρωσία – Επιστρέφονται τα χρήματα των εισιτηρίων

Ακυρώθηκαν οι συναυλίες του Κάνιε Ουέστ στην Αγία Πετρούπολη, που είχαν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου η διοργανώτρια εταιρεία Say Agency.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι θα επιστρέψει τα χρήματα σε όσους είχαν αγοράσει εισιτήρια, βάζοντας τέλος σε εβδομάδες αβεβαιότητας για τις εμφανίσεις του Αμερικανού ράπερ στη Ρωσία.

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Η ανακοίνωση των συναυλιών είχε προκαλέσει έντονες και αντικρουόμενες αντιδράσεις, τόσο λόγω της διεθνούς συγκυρίας όσο και εξαιτίας των αντισημιτικών τοποθετήσεων και των δηλώσεων του καλλιτέχνη υπέρ του Αδόλφου Χίτλερ.

Η ανακοίνωση για τις δύο συναυλίες

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε πως οι συναυλίες του YE στην Αγία Πετρούπολη δεν θα μπορέσουν να γίνουν τις προβλεπόμενες ημερομηνίες», ανέφερε η Say Agency σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο YE, όπως είναι επίσης γνωστός ο Κάνιε Ουέστ, επρόκειτο να πραγματοποιήσει δύο εμφανίσεις τον Οκτώβριο. Δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια είχαν πωληθεί σύντομα μετά την ανακοίνωσή τους, στα μέσα Αυγούστου.

Το ενδιαφέρον είχε αποτυπωθεί και στον ρωσικό Τύπο, με πολυάριθμα δημοσιεύματα για τις λεπτομέρειες της διοργάνωσης.

Το Gazprom Arena ανακοίνωσε ότι δεν είχε υπογραφεί συμβόλαιο

Η αβεβαιότητα εντάθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν το Gazprom Arena, το στάδιο όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθούν οι συναυλίες, ανακοίνωσε ότι δεν είχε υπογραφεί κανένα συμβόλαιο και ότι οι εκδηλώσεις δεν μπορούσαν να φιλοξενηθούν εκεί.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι διοργανωτές είχαν αρχίσει να πωλούν εισιτήρια πριν εξασφαλίσουν την απαραίτητη έγκριση.

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Τα ίδια δημοσιεύματα αποδίδουν την απόφαση στις αρχές και κάνουν λόγο για «ένα τηλεφώνημα από τη Μόσχα». Πρόκειται για πληροφορίες των ρωσικών ΜΜΕ σχετικά με το παρασκήνιο της ακύρωσης.

Οι αντιδράσεις για την εμφάνισή του στη Ρωσία

Ο Κάνιε Ουέστ θα ήταν ένας από τους διασημότερους διεθνείς καλλιτέχνες που θα εμφανίζονταν στη Ρωσία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί καλλιτέχνες επιλέγουν να μην επισκέπτονται τη χώρα.

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Η προοπτική της άφιξής του είχε αποκτήσει και πολιτική διάσταση. Ρώσοι βουλευτές την παρουσίαζαν ως νίκη απέναντι στην «αντιρωσική υστερία», ενώ άλλοι εξέφραζαν αντιρρήσεις λόγω των προηγούμενων δηλώσεών του υπέρ του Χίτλερ.

Οι αντισημιτικές τοποθετήσεις του ράπερ έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και περιορισμούς στις εμφανίσεις του σε ευρωπαϊκές χώρες. Στην περίπτωση της Αγίας Πετρούπολης, η ανακοίνωση της Say Agency επιβεβαιώνει ότι οι δύο προγραμματισμένες συναυλίες δεν θα πραγματοποιηθούν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ότι οι αγοραστές θα λάβουν πίσω τα χρήματά τους.

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