ΠΑΟΚ – Μανρέσα: Διακοπή στο παιχνίδι λόγω προβλήματος στην μπασκέτα

Πρόβλημα στη μία από τις δύο μπασκέτες του PAOK Sports Arena προκάλεσε διακοπή στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα, το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup.

Το απρόοπτο σημειώθηκε προς το τέλος της τρίτης περιόδου, αναγκάζοντας τις δύο ομάδες να σταματήσουν την αγωνιστική δράση μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά.

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Στο 56-52 υπέρ του ΠΑΟΚ η διακοπή

Τη στιγμή που σταμάτησε το παιχνίδι, απέμεναν 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο ΠΑΟΚ προηγούνταν με 56-52, έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων απέναντι στην ισπανική ομάδα.

Παρέμβαση τεχνικών στην μπασκέτα

Οι τεχνικοί του γηπέδου κινητοποιήθηκαν για την αποκατάσταση του προβλήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η επανέναρξη της αναμέτρησης.

Κατά τη διάρκεια της αναμονής, οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν ασκήσεις στο παρκέ, προκειμένου να παραμείνουν «ζεστοί» και έτοιμοι να συνεχίσουν το παιχνίδι.

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