Θετικά είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Ο σύζυγός της, Νικήτας Τσακίρογλου, επιβεβαίωσε πως η αγαπημένη ηθοποιός βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάρρωσης εντός της οικίας τους.

Η επιδείνωση της υγείας της οφείλεται στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, μια πάθηση που την ταλαιπωρεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Η ενημέρωση για τη βελτίωση της κατάστασής της ήρθε μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», καθησυχάζοντας το κοινό που παρακολουθεί την πορεία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Χρυσούλα Διαβάτη: «Στο σπίτι είναι, τα πόδια της δεν την κρατάνε» – Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της

Όλα όσα αποκάλυψε ο Νικήτας Τσακίρογλου

«Όλα καλά και όλα προς ανάρρωση. Δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Συμπεριφέρεται στο σπίτι, οικιακά, άλλωστε η Χρυσούλα πάντοτε πρώτα έβαζε στη ζωή της το σπίτι και μετά την τέχνη», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

«Δεν νομίζω. Γιατί σε κάποια φάση, όταν μεγαλώνει κανένας, ωριμάζει και σιγά-σιγά αποσύρεται. Αρκετά δούλεψε και σκληρά, γιατί η Χρυσούλα είναι πολυτάλαντο πλάσμα και έκανε και χορό και τραγούδι και επιθεώρηση και πρόζα, όλα. Υπάρχει πρόοδος, κινείται», δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: