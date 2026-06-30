Κάτω Πετράλωνα: Πέντε προσαγωγές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας – Εντοπίστηκαν οι τέσσερις αγνοούμενοι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης, 30 Ιουνίου στα Κάτω Πετράλωνα καθώς έπεσε πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα, καθώς κι δύο σκύλοι έρευνας και διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

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Σημειώνεται πως στα Πετράλωνα μετέβη και ο αρχηγός του Πυροσβεστικούς Σώματος, ώστε να συντονίσει τις εργασίες.

Η ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος έπειτα από κατάρρευση πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο (2) ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για τέσσερις αγνοούμενους που διέμεναν στην πολυκατοικία εκ των οποίων οι τρεις κατόρθωσαν και βγήκαν άμεσα καθώς το κτήριο έπεσε τμηματικά. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ωστόσο μια φοιτήτρια παρέμενε αγνοούμενη, καθώς οι οικείοι της δεν είχαν κατορθώσει να επικοινωνήσουν μαζί της. Ευτυχώς, η νεαρή κοπέλα ήταν διακοπές στο Ναύπλιο και όταν ενημερώθηκε για το πρωτοφανές περιστατικό ενημέρωσε ότι είναι καλά στην υγεία της.

Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτήριο.

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Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τυχόν εγκλωβισμένους είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν προσαχθεί πέντε άτομα για τις εργασίες που διεξάγονταν. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες και τέσσερις εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα η Αστυνομία ψάχνει τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό.

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Όπως αναφέρει μάρτυρας στο DEBATER: «Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Σαν να έγινε σεισμός. Σηκώθηκε μεγάλος καπνός. Επειδή η πολυκατοικία είναι κατοικήσιμη είχε πάρει κάποια κλίση. Σκεφτείτε είναι χτισμένη πάνω σε άμμο. Είχε θέμα στατικότητας. Έκαναν εργασίες δίπλα για να ενισχύσουν την στατικότητά της. Είχαν χτυπήσει νωρίτερα τα κουδούνια των διαμερισμάτων για να κατέβουν όλοι κάτω. Ελπίζω να είναι καλά. Τώρα μου λένε ότι είναι τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα».

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΚΑΒ:

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Στο σημείο όπου κατέρρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης .

Εχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματας, Σωτηρία και Τζάνειο.