Δύσκολες ώρες βιώνει η Νίκη Κάρτσωνα, καθώς έχασε την πολυαγαπημένη της μητέρα. Η είδηση του θανάτου της βύθισε στη θλίψη την παρουσιάστρια και την οικογένειά της, με την ίδια να επιλέγει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί την απώλειά της και να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο που της χάρισε τη ζωή.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Νίκη Κάρτσωνα δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με ένα τρυφερό κείμενο. Με λέξεις γεμάτες αγάπη και συγκίνηση, είπε το δικό της «αντίο» στη μητέρα της, εκφράζοντας τον βαθύ πόνο της αλλά και την ευγνωμοσύνη για όσα έζησαν μαζί.

Συγκλονίζει το «αντίο» στο Instagram

«Είμαι η Νίκη η κόρη της Τζένης..

Και είναι η Βάσω και η Μαρία οι κόρες της Τζένης

Τίτλος -Παράσημο…

Τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της, αδερφή της, φίλη της, θεία της και γνωστή της…

Τα λόγια μικρά και λίγα.. οι λέξεις φτωχές για όλα αυτά που ήσουν για αυτά που έκανες και για εκείνα που προσέφερες…

Μια προσφορά η ζωή σου γεμάτη αγώνες, μάχες, χαρές, λύπες, μα πάντα εκεί γεμάτη δύναμη και θάρρος.. πάντα γενναία να ανοίγεις δρόμους και να μας δείχνεις πως γίνεται αυτό..

Ενα βλέμμα σου ήταν αρκετό για καύσιμο και για βάλσαμο στις ψυχές μας …

Μια αγκαλιά και ένα χάδι…

Κοιτάω τα μάτια σας και είναι γεμάτα πόνο θλίψη στεναχώρια και αγάπη…

Αγάπη για την Τζενη γιατί η τζενη ζει και ζει μέσα από την αγάπη και την προσφορά…

Θέλω να μας οδηγείς και να μας καθοδηγείς

Θέλω να μας ανοίγεις δρόμους και να μας τους φωτίζεις

Θέλω να είσαι εδώ και θα είσαι γιατί το τόσο πολύ που ήσουν αφήνει ένα τεράστιο κενό ….

Γιατί ότι είμαι είναι και από εσένα

Και ότι έκανα είναι και για εσένα

Και ότι θα προσφέρω, θα είναι από εσένα

Καλό ταξίδι

Καλό παράδεισο μαμά», έγραψε στο Instagram.

Η ανάρτηση της Νίκης Κάρτσωνα: