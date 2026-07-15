“Σκασμός εσύ Αντωνάκη μου” – Η επική ατάκα της “κυρίας Κοκοβίκου” που άφησε εποχή (βίντεο)

Ακόμα μια μεγάλη απώλεια βιώνουν σήμερα το ελληνικό θέατρο και ο κινηματογράφος, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού σε ηλικία 92 ετών.

Το κενό που αφήνει είναι τεράστιο, ωστόσο με το ταλέντο, το ήθος και τη στάση ζωής της άφησε πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη, έχοντας συμμετάσχει σε αμέτρητες ταινίες και σειρές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πιο χαρακτηριστική σκηνή με τη Μάρω Κοντού, που έχει σημαδέψει γενιές και γενιές θεατών, είναι από την ταινία του 1965 “Η γυνή να φοβήται τον άνδρα”.

Εκεί, υποδύθηκε την Ελένη, η οποία ύστερα από πολύ αγώνα κατάφερε να γίνει σύζυγος του Αντώνη Κοκοβίκου (Γιώργος Κωνσταντίνου), μένοντας στην ιστορία ως “κυρία Κοκοβίκου”.

Από τον ρόλο της ξεχώρισε η θρυλική ατάκα “σκασμός εσύ Αντωνάκη μου”, λίγο μετά τον γάμο τους.

Δείτε τη σκηνή:

Υπενθυμίζεται ότι το αγαπαμένο τηλεοπτικό ζευγάρι τον Μάρτιο του 2016, 51 χρόνια μετά τη θρυλική ταινία, είχαν συναντηθεί ξανά στην πρεμιέρα της έγχρωμης έκδοσης του “Η γυνή να φοβήται τον άνδρα”. NDPPHOTO

Η υπόθεση της ταινίας

Ο Αντώνης Κοκοβίκος, διευθυντικό στέλεχος κάποιου υπουργείου, ζούσε επί δέκα και πλέον χρόνια με μια φτωχή και αγράμματη γυναίκα, την Ελένη. Αυταρχικός και σατράπης καθώς ήταν, της συμπεριφερόταν σαν να είναι σκλάβα, αποφεύγοντας να τη γνωρίσει ακόμα και στους φίλους του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνη υπέμενε αγόγγυστα τα πάνδεινα, φροντίζοντας, αγαπώντας και υπακούοντας τον Αντωνάκη της. Στην κηδεία κάποιου φίλου του, ο Αντώνης υποχρεώνεται εκ των πραγμάτων να συστήσει την Ελένη στους φίλους του. Οι σύζυγοι των τελευταίων εκτιμούν αμέσως τα προσόντα της Ελένης. Όλοι τώρα πιέζουν τον Αντώνη να παντρευτεί το χρυσό κορίτσι, πράγμα που γίνεται.

Αμέσως μετά το γάμο, ο Αντώνης διαπιστώνει ότι τώρα η Ελένη έχει απαιτήσεις. Δεν είναι πια αυτή που ήταν, πράγμα που τον εξοργίζει πολύ και τον κάνει να επιθυμεί τη διάλυση του γάμου. Η Ελένη ζητάει μεν διαζύγιο αλλά αρνείται να δεχτεί την πλουσιοπάροχη διατροφή που της επιδικάζουν τα δικαστήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από αρκετά χρόνια, οι δύο πρώην σύζυγοι ξανασυναντιούνται στο παλιό τους σπίτι, το οποίο τώρα κατεδαφίζεται προκειμένου να δοθεί αντιπαροχή για ανέγερση πολυκατοικίας.

Οι αναμνήσεις τούς κατακλύζουν αναπάντεχα κι αποφασίζουν να δώσουν στη σχέση τους μια δεύτερη ευκαιρία.