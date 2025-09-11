Μιχάλης Οικονόμου & Γιώργος Μακρής: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τον γιο τους – Φωτογραφίες

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ο Μιχάλης Οικονόμου και ο σύζυγός του, Γιώργος Μακρής, καθώς συνόδευσαν τον γιο τους στην πρώτη του ημέρα στο σχολείο. Η τρυφερή αυτή στιγμή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την οικογένειά τους.

Ο Μιχάλης Οικονόμου, ο οποίος έχει μιλήσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις του για την καθημερινότητα με τον γιο του, βρέθηκε στο πλευρό του, μαζί με τον σύζυγό του, Γιώργο Μακρή.

Οι δύο ηθοποιοί, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 2024, έχοντας στο πλευρό τους φίλους και συγγενείς, δείχνουν ότι η οικογένειά τους λειτουργεί με αγάπη και στήριξη.

Tι έγραψε ο ηθοποιός στο Instagram

«Αυτό το αστέρι φέτος πάει πρώτη δημοτικού και η καρδιά μας πετάει μαζί του! Μαζί με όλα τα παιδιά!

Τα σχολεία ξεκίνησαν. Ας καθίσουμε όλοι γονείς με το παιδί μας για 5 λεπτά και ας του εξηγήσουμε ότι δεν υπάρχει ποτέ λόγος να κοροϊδέψουμε κάποιον για το ύψος του, το βάρος του, το χρώμα του δέρματός του, την οικογενειακή του ζωή ή αν είναι φτωχός ή πλούσιος . Εξηγήστε του ότι δεν είναι κακό να φοράει κάποιος τα ίδια παπούτσια κάθε μέρα. Εξηγήστε ότι ένα χρησιμοποιημένο σακίδιο πλάτης έχει μέσα τα ίδια όνειρα με ένα καινούργιο.

Μάθε τους να μην αποκλείουν κανέναν επειδή «είναι διαφορετικός» Εξηγήστε τους ότι το πείραγμα πονάει και ότι το σχολείο είναι για να ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ, ΟΧΙ για να ανταγωνίζεσαι ή να διαδίδεις αρνητικότητα.

Υπενθυμίστε τους ότι κάποια παιδιά δεν πηγαίνουν σπίτι σε αγαπημένες οικογένειες, οπότε είναι σημαντικό να είναι ευγενικοί… Όλα ξεκινούν από το σπίτι! Ας δώσουμε όλοι στα παιδιά μας τα εφόδια για ένα δικό τους καλύτερο κόσμο! Εύχομαι σε όλους σας υπομονή, δύναμη, υγεία και καλή διάθεση!Καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά», έγραψε ο Μιχάλης Οικονόμου στο Instagram.

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασαν: