Μελίνα Ασλανίδου: Επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας – «Χρειάστηκε να κάνω 15 ημέρες αφωνία»

Η Μελίνα Ασλανίδου πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά το πρόσφατο πρόβλημα υγείας που την κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, δίνοντας το “παρών” στη μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια μουσικής πορείας του Κώστα Λειβαδά.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», η γνωστή τραγουδίστρια εμφανίστηκε καθησυχαστική και ευδιάθετη, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από την κατάσταση της υγείας της.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια αποκάλυψε πως το προηγούμενο διάστημα χρειάστηκε να τηρήσει αυστηρή αφωνία για 15 ημέρες, γεγονός που την ανάγκασε να τροποποιήσει τη συμμετοχή της στη γιορτή του καλλιτεχνικού της συνεργάτη.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Μελίνα Ασλανίδου περιόρισε το ρεπερτόριό της σε τέσσερις επιλεγμένες ερμηνείες, προκειμένου να μην καταπονήσει τις φωνητικές της χορδές κατά το στάδιο της ανάρρωσης.

«Κανονικά έλεγα περισσότερα τραγούδια, αλλά λόγω της κατάστασης που πέρασα, είπα πολύ λιγότερα. Είπα τέσσερα από τα τραγούδια που λατρεύω του Κώστα Λειβαδά. Είμαι καλά στην υγεία μου, δόξα τω Θεώ. Χρειάστηκε να κάνω 15 μέρες αφωνία και όλα καλά. Δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό όσο είπαμε στην αρχή», τόνισε η τραγουδίστρια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: