Σάλος έχει προκληθεί στο διαδίκτυο με την κυκλοφορία ψεύτικων φωτογραφιών από την κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, οι οποίες αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Το μακάβριο αυτό γεγονός προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Ελεονώρας Μελέτη, η οποία θέλησε να τοποθετηθεί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Ευρωβουλευτής, εμφανώς ενοχλημένη και σοκαρισμένη από το περιστατικό, προχώρησε σε μια εξαιρετικά αιχμηρή ανάρτηση για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα.

Στο μήνυμά της ξέσπασε κατά των δημιουργών αυτού του υλικού, ζητώντας παράλληλα τον στοιχειώδη σεβασμό απέναντι στην οικογένεια και στους οικείους που θρηνούν την απώλεια του δικού τους ανθρώπου.

Τι έγραψε στην ανάρτησή της

«Λίγο να μπει ένα όριο. Ένα μέτρο σεβασμού κ αξιοπρέπειας σε όλα αυτά τα κατασκευάσματα τεχνητής ηλιθιότητας κ όχι νοημοσύνης που άνθρωποι χωρίς καμία ενσυναίσθηση δημιουργούν για κάποια λίγα κλικαρίσματα. Ένας σύζυγος, μια κόρη, μια μάνα, μια αδελφή, θρηνούν και πονούν.

Δεν χρειάζεται να παίζετε με τον πόνο αυτών των ανθρώπων με δήθεν φωτογραφίες μιας γυναίκας που έχει φύγει από τη ζωή και της οποίας προσβάλλεται η μνήμη κ η αξιοπρέπεια. Έλεος. Φτάνει», έγραψε η Ελεονώρα Μελέτη.

Η οργισμένη ανάρτηση της Ελεονώρας Μελέτη στο Instagram:

Θυμίζουμε ότι η εξόδιος ακολουθία για τη Γωγώ Μαστροκώστα τελέστηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτης θλίψης. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από μια πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Στην Αθήνα, το «παρών» για το τελευταίο αντίο έδωσε πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους συγγενείς, φίλοι, καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό, τον τηλεοπτικό και τον αθλητικό χώρο. Τραγικές φιγούρες ήταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, και η 17χρονη κόρη τους, Βικτώρια, οι οποίοι έφτασαν στην εκκλησία πιασμένοι χέρι-χέρι, ενώ οι επικήδειοι λόγοι τους για τον δικό τους «βράχο» συγκλόνισαν τους παρευρισκόμενους.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής στην Αθήνα, η σορός μεταφέρθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου.

Η επιθυμία της οικογένειας ήταν η Γωγώ Μαστροκώστα να αναπαυθεί δίπλα στον αγαπημένο της πατέρα, σε ένα μέρος που η ίδια υπεραγαπούσε και επισκεπτόταν συχνά για περισυλλογή.