Γωγώ Μαστροκώστα: Η αποκάλυψη της Σταματίνας Τσιμτσιλή για το συγκινητικό περιστατικό στην ταφή της

Η συγκινητική ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για την επέτειο του γάμου του με τη Γωγώ Μαστροκώστα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής (29/5), προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, αναφερόμενη στη δυνατή σχέση που ένωνε το ζευγάρι, αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία από την ημέρα της κηδείας στο Μεσολόγγι, όπως της τη μετέφερε μια στενή φίλη της αείμνηστης γυμνάστριας.

Όλα όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

«Απίστευτη δύναμη ψυχής, πολύ όμορφα λόγια, απίστευτη σύμπτωση η κηδεία να γίνεται μια μέρα πριν την επέτειο των 16 ετών… Θέλω να σας πω μια ιστορία που μου την είπε ένα πολύ δικό τους πρόσωπο, που τους στάθηκε και όλα αυτά τα χρόνια έμπρακτα. Σας είπαμε χθες ότι έβρεχε την ώρα της ταφής και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο και όλοι ένιωσαν μια αγαλλίαση.

Μπαίνοντας στην εκκλησία, αυτοί οι λίγοι που πήγανε στο Μεσολόγγι, άκουσαν ένα χελιδονάκι που ήταν μέσα στην εκκλησία και το οποίο δεν έβγαινε. Ήταν εκεί και τραγουδούσε, και όπως μου είπε αυτή η πολύ αγαπημένη φίλη της Γωγώς, που της στάθηκε πάρα πολύ, “εγώ εκεί ένιωσα να έρχομαι πιο κοντά στο Θεό, γιατί ένιωσα ότι αυτό το χελιδονάκι ήταν η ψυχή της και μας μιλούσε και μας καλωσόριζε”.

Και επειδή σε τέτοιους άδικους χαμούς, ή που θα πεις “γιατί Θεέ μου; Γιατί το έκανες αυτό; Γιατί άφησες έναν άνθρωπο να φύγει από τόση αγάπη, από μια τέτοια οικογένεια;”, ή λοιπόν που θα θυμώσεις με το Θεό, ή που θα έρθεις πιο κοντά του και μέσα από το Θεό θα έχεις επικοινωνία με τον άνθρωπο που φεύγει.

“Εγώ”, μου λέει, “επέλεξα το δεύτερο και ένιωσα εκείνη την ώρα ότι το χελιδονάκι ήταν η ψυχή της”. Σας ακούγονται λίγο έτσι όλα αυτά ίσως περίεργα, αλλά έτσι τα βίωσαν οι άνθρωποι που ήταν εκεί στο τελευταίο αντίο», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Θυμίζουμε ότι η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της και πλήθος κόσμου που την αγαπούσε.

Την δυσάρεστη αυτή είδηση έκανε γνωστή με μια σπαρακτική ανάρτησή της η κόρη της Βικτόρια Δέλλα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/5).