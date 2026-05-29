Πρωταθλητής στη Handball Premier ο Ολυμπιακός – Νίκησε με 31-27 την ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 31-27 της ΑΕΚ και κατέκτησε για τρίτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο στην Α1 χάντμπολ των ανδρών.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι επιβλήθηκε 31-27 της ΑΕΚ στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, στον 4ο τελικό των πλέι οφ, και έφτασε τις τρεις επιτυχίες που απαιτούνταν στη σειρά, προκειμένου να στεφθεί πρωταθλητής ένας από τους δύο «μονομάχους».

Αν και ηττήθηκαν στο κλειστό της Ηλιούπολης στον πρώτο τελικό, στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση, «απάντησαν» με τρεις διαδοχικές νίκες και πανηγύρισαν το έκτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους (2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026), «σκαρφαλώνοντας» στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας πίσω από τον πολυνίκη Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας των 10 τίτλων και τον Φίλιππο Βέροιας με τα εννέα τρόπαια.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το εγχώριο «τρεμπλ», καθώς είχε ήδη κατακτήσει το Σούπερ Καπ και το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας, μάλιστα, του «Δικεφάλου» και στους δύο τελικούς.