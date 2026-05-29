Ο Good Job Nicky επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Questions», το οποίο διαδέχεται την κυκλοφορία του «Dark Side Of The Moon». Το ολοκαίνουργιο αυτό κομμάτι έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να κατακλύσει το καλοκαίρι μας, παρασύροντάς μας να χορέψουμε στον ρυθμό του σαν να μην μας απασχολεί κανένα αναπάντητο ερώτημα.

Αναλυτικά τι αναφέρει η ανακοίνωση από την εταιρεία του

Ο πάντα ανατρεπτικός goodjobnicky επιστρέφει με το νέο του single «Questions», το οποίο κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company και σίγουρα θα είναι το επόμενο add to favorites!

Ο good job nicky, μας επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την μοναδική του μουσική ικανότητα να δημιουργεί με διεθνείς προδιαγραφές συνδυάζοντας τον σύγχρονο pop ήχο, με στίχους που δεν αφήνουν κανέναν ανεπηρέαστο και παραγωγές που θα ζήλευαν πολλοί.

Η χαρακτηριστική του φωνή και το ερμηνευτικό του χάρισμα τον κάνει να ξεχωρίζει από το πρώτο κιόλας άκουσμα ενώ μέσα από το Questions μας χαρίζει ένα αποτέλεσμα εθιστικό.

Το «Questions» αποτελεί την έναρξη μιας πιο ώριμης και συνειδητοποιημένης καλλιτεχνικής εποχής για τον good job nicky.

O ίδιος υπογράφει τους στίχους και τη μουσική μαζί με τον ξεχωριστό papatanice, αποτυπώνοντας σκέψεις, συναισθήματα και ερωτήματα που αγγίζουν όλους μας.

Με χορευτική διάθεση και international προσανατολισμό, το «Questions» ήρθε για να κατακτήσει την καλοκαιρινή μαςκαθημερινότητα και υποσχόμαστε να το ακούμε στο repeat!

Άλλωστε, ο good job nicky ξέρει πολύ καλά πώς να δημιουργεί τραγούδια που γίνονται εθισμοί από την πρώτη κιόλας ακρόαση.

Βρείτε και ακούστε το “Questions” ψηφιακά, εδώ: https://goodjobnicky.lnk.to/Questions.