Ξαναχτύπησε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ για τα δημοσιεύματα για την υγεία του – «Είναι σε άριστη κατάσταση»

Μπαράζ αναρτήσεων από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ σχετικά με τα δημοσιεύματα για την υγεία του το απόγευμα της Παρασκευής 29/5.

Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά καταφέρθηκε κατά των δημοσιογράφων που έγραψαν για την υγεία του, εξαπολύοντας επίθεση προς αυτούς. «Ό,τι πα..ριά θέλουν, γράφουν και διατυμπανίζουν ορισμένοι δημοσιογράφοι. Η υγεία μου είναι σε άριστη κατάσταση, σε αντίθεση με κάποιους άλλους, που αυτή τη στιγμή ελέγχουν τα ΜΜΕ.

Αυτοί πραγματικά θα αισθανθούν μεγάλη αδιαθεσία όταν πατήσουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Χχχμμμμ… Πότε θα συμβεί αυτό;;;;; Άντε, ένα hint θα αφήσω. Από Ιούνιο μέχρι το αργότερο Σεπτέμβριο. Αυτά, να είστε όλοι καλά» ανέφερε.

Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για το ετήσιο τσεκ απ»

Τέλος στα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών που αφορούσαν την κατάσταση της υγείας του θέλησε να βάλει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, προχωρώντας σε μια άμεση και ξεκάθαρη τοποθέτηση μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την έντονη παραφιλολογία που αναπτύχθηκε στο διαδίκτυο και έκανε λόγο για εσπευσμένη νοσηλεία του στο νοσοκομείο έπειτα από ένα υποτιθέμενο λιποθυμικό επεισόδιο, ο ίδιος επέλεξε να επικοινωνήσει απευθείας με το κοινό του προκειμένου να αποκαταστήσει την αλήθεια και να καθησυχάσει τους φίλους και τους θαυμαστές του που ανησύχησαν.

Μέσα από μια ανάρτηση που έκανε αρχικά στην πλατφόρμα του Instagram, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ εξήγησε με απλά λόγια ότι η παρουσία του στο νοσοκομείο δεν οφείλεται σε κάποιο έκτακτο περιστατικό ή πρόβλημα υγείας, αλλά γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του, η παραμονή του εκεί εντάσσεται στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου ιατρικού ελέγχου (check-up) που πραγματοποιεί τακτικά.

Παράλληλα, έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά όλες τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, επισημαίνοντας ότι όσα γράφονται δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα, ενώ έκλεισε τη δημοσίευσή του στέλνοντας τις ευχαριστίες του προς τον κόσμο για το ενδιαφέρον του.

«Αγαπητοί φίλοι καλημέρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους στα πλαίσια του καθιερωμένου ετήσιου τσεκ απ. Όλα αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Παπαμιχαήλ», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στο Instagram.

Λίγο αργότερα επανήλθε με μια νέα, εξίσου σαφή τοποθέτηση στον λογαριασμό του στο Facebook, όπου επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο αποκλειστικά και μόνο για να υποβληθεί στις ετήσιες προληπτικές εξετάσεις του.

Οι αναρτήσεις του Γιάννη Παπαμιχαήλ στα social media: