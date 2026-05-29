Μητσοτάκης: «Τον θυμόμαστε συνέχεια» – Τι είπε για τη συμπλήρωση 9 χρόνων από τον θάνατο του πατέρα του

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο μετά την συμμετοχή του στο πάνελ του συνεδρίου του Economist, αναφέρθηκε στη συμπλήρωση εννέα χρόνων από τον θάνατο του πατέρα του πρώην πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης, την Παρασκευή (29/05), βγαίνοντας από τον χώρο της εκδήλωσης του Economist , απάντησε σε μία ερώτηση του politica.gr για τα εννέα χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του και είπε:

«Τον θυμόμαστε συνέχεια και μας λείπει… κάθε μέρα»!

Η σύντομη αυτή αναφορά είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς η 29η Μαΐου εξακολουθεί να αποτελεί ημερομηνία με ιδιαίτερο βάρος για την οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά και για στελέχη και υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας που διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με τη μνήμη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.