Sylvia Gabriel: «Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν χαρούμενη που ξεπέρασα τον καρκίνο, ενώ εκείνη ήταν άρρωστη»

Η Sylvia Gabriel, φωτογράφος και στενή φίλη με την Γωγώ Μαστροκώστα, εμφανίστηκε βαθιά συγκινημένη στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου. Φορτισμένη από τη μεγάλη απώλεια, ξέσπασε σε λυγμούς καθώς αναπολούσε την κοινή τους πορεία, αλλά και τη φωτογραφική κάλυψη του γάμου του ζευγαριού που είχε αναλάβει η ίδια.

Κατά τη διάρκεια της σπάνιας εξομολόγησής της, η γνωστή φωτογράφος μοιράστηκε μια συγκλονιστική στιγμή από τη δυνατή τους σχέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Γωγώ Μαστροκώστα: Η αποκάλυψη της Σταματίνας Τσιμτσιλή για το συγκινητικό περιστατικό στην ταφή της

Όπως αποκάλυψε, η Γωγώ Μαστροκώστα ένιωθε πραγματική χαρά που η ίδια κατάφερε να ξεπεράσει τον καρκίνο, παρά το γεγονός ότι εκείνη την ίδια περίοδο έδινε τη δική της σκληρή μάχη με την ασθένεια.

Όλα όσα είπε η Sylvia Gabriel

Η στενή φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα, Sylvia Gabriel μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου.

Η Sylvia Gabriel, είναι η φωτογράφος που είχε επιλέξει το ζευγάρι για τον γάμο του και φορτισμένη από την απώλεια της αγαπημένης της φίλης, μίλησε για την κοινή τους πορεία και ξέσπασε σε λυγμούς…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κλαίω από την πρώτη στιγμή που μου έστειλαν μήνυμα ότι έφυγε η Γωγώ, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Την είχα κάθε μέρα στις προσευχές μου. Έχω περάσει κι εγώ καρκίνο. Ήμουν τυχερή γιατί διαγνώστηκα πολύ νωρίς και δεν έκανα ούτε χημειοθεραπείες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την τελευταία φορά που πήγα να τη δω, δεν έβλεπε πολύ κόσμο, ο Τραϊανός την προστάτευε τόσο πολύ, για να μην εκτίθεται τόσο πολύ σε μικρόβια. Την είδα, τότε ήταν πολύ άρρωστη. Και είχε μόνο καλά για μένα, ότι “εσύ το ξεπέρασες, μπράβο”.

Ήταν τόσο χαρούμενη για μένα που το ξεπέρασα, ενώ αυτή ήταν άρρωστη. Αυτό το κορίτσι ήταν ένας άγγελος, το λέω και ανατριχιάζω. Ο Τραϊανός είναι για μένα η επιτομή του άντρα. Είναι ο άντρας που όλες οι γυναίκες θα θέλαμε να είχαμε δίπλα μας», είπε η Sylvia Gabriel ξεσπώντας σε κλάματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Θυμίζουμε ότι η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της και πλήθος κόσμου που την αγαπούσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την δυσάρεστη αυτή είδηση έκανε γνωστή με μια σπαρακτική ανάρτησή της η κόρη της Βικτόρια Δέλλα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/5).