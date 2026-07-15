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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για την παραμονή του στον Παναθηναϊκό: «Δεν πάω πουθενά, θα μείνω για πάντα εδώ»

Τι είπε ο Ισπανός

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για την παραμονή του στον Παναθηναϊκό: «Δεν πάω πουθενά, θα μείνω για πάντα εδώ»
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το δικό του μήνυμα για την παραμονή του στον Παναθηναϊκό ως το 2030 έστειλε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ το βράδυ της Τετάρτης 15/7.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός μέσω των λογαριασμών στα social media του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη συμφωνία με τους «πράσινους».

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«Γεια σας PAO Fans. Παίρνω τον έλεγχο των social media μας για να σας πω ότι δεν πάω πουθενά.

Αυτό είναι το σπίτι μου, για πάντα “πράσινος” και θα μείνω για πάντα εδώ» ανέφερε ο Ισπανός.

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