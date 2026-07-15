Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για την παραμονή του στον Παναθηναϊκό: «Δεν πάω πουθενά, θα μείνω για πάντα εδώ»
Τι είπε ο Ισπανός
Το δικό του μήνυμα για την παραμονή του στον Παναθηναϊκό ως το 2030 έστειλε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ το βράδυ της Τετάρτης 15/7.
Συγκεκριμένα, ο Ισπανός μέσω των λογαριασμών στα social media του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη συμφωνία με τους «πράσινους».
Hello #PAOFans, it’s @juanchiviris41 here. Just dropped with a special message for YOU! 💚
See you soon ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/qsUAnP2Vws— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 15, 2026
«Γεια σας PAO Fans. Παίρνω τον έλεγχο των social media μας για να σας πω ότι δεν πάω πουθενά.
Αυτό είναι το σπίτι μου, για πάντα “πράσινος” και θα μείνω για πάντα εδώ» ανέφερε ο Ισπανός.
πηγή στην Google
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