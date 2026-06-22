Σταύρος Φλώρος: Οι φωτογραφίες με τις αδερφές του στο νοσοκομείο – “Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες”

Ο Σταύρος Φλώρος δημοσίευσε φωτογραφίες με τις αδερφές του μέσα από το νοσοκομείο στις ΗΠΑ, όπου νοσηλεύεται μετά το σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια του Survivor, που είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του, αλλά και στον τραυματισμό του δεύτερου.

Στις φωτογραφίες οι αδερφές του στέκονται δίπλα του, χαμογελούν στην κάμερα και τον αγκαλιάζουν, με τον Σταύρο Φλώρο να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες».

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Πριν από μερικές ημέρες, ο Σταύρος Φλώρος ανέβασε ένα βίντεο στο προφίλ του, κατά το οποίο ενημέρωνε τον κόσμο που τον παρακολουθεί για την κατάσταση της υγείας του και για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα χειρουργεία του.

Ο ίδιος ξεκίνησε το μήνυμά του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το ενδιαφέρον του κόσμου και μίλησε για το δεύτερο έκτακτο χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε: «Το ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι το θέμα θα έχει ξεχαστεί μέχρι τώρα, αλλά το θέμα όχι απλά δεν ξεχάστηκε, αλλά βλέπω συνέχεια να μου στέλνετε μηνύματα για το πώς εξελίσσεται η υγεία μου και πραγματικά σας ευχαριστώ και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο γιατί πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής μου. Αφόρητοι πόνοι, έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μία πολύ σοβαρή επιπλοκή. Δημιουργήθηκε μία εσωτερική αιμορραγία, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω και ένα δεύτερο έκτακτο χειρουργείο», είπε.

Όπως δήλωσε, δυσκολεύτηκε πολύ ψυχολογικά, ωστόσο δεν έχασε την πίστη του και με τη βοήθεια της οικογένειά του κατάφερε να ανακάμψει: «Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα δικά σας μηνύματα, βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω. Οι γιατροί όμως είναι αισιόδοξοι, πάμε καλά. Προς το παρόν -και ελπίζω να συνεχίσουν- εξελίσσονται ομαλά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Θα προσπαθήσω να σας κρατάω όσο πιο ενημερωμένους μπορώ και πραγματικά σας ευχαριστώ και πάλι».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του πρόσθεσε: «Πέρασε ένας μήνας από τη στιγμή που όλα άλλαξαν… Στην πιο δύσκολη και οδυνηρή εβδομάδα της αποκατάστασης μου στηρίγματα μου: ο Θεός, η Παναγία, η οικογένειά μου και φυσικά εσείς. Εσείς, που δεν έχετε αφήσει την κατάσταση να ξεχαστεί και δείχνετε αμέριστο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ για όλα από καρδιάς».