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Παντελής Τουτουντζής: Η τρυφερή ανάρτηση με τον σύζυγο και τα παιδιά του για την Ημέρα του Πατέρα

"Εσείς είστε η πιο όμορφη ιστορία που γράψαμε ποτέ"

Παντελής Τουτουντζής: Η τρυφερή ανάρτηση με τον σύζυγο και τα παιδιά του για την Ημέρα του Πατέρα
DEBATER NEWSROOM

Την Ημέρα του Πατέρα στις 21 Ιουνίου γιόρτασε με μια συγκινητική ανάρτηση ο Παντελής Τουτουντζής, στην οποία δημοσίευσε φωτογραφίες με τον σύζυγο και τα παιδιά του.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός make-up artist ανέβασε μία φωτογραφία δίπλα στον Νάσο Τσιβγούλη, με την κόρη τους να φιλά τον ίδιο στο μάγουλο και ο γιος τους τον σύζυγό του. Οι δυο τους κρατούσαν επίσης από ένα τριαντάφυλλο στο χέρι. Στο δεύτερο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, πόζαραν οι τέσσερίς τους χέρι χέρι μπροστά στη θάλασσα και στο ηλιοβασίλεμα.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Παντελής Τουτουντζής έγραψε χαρακτηριστικά: «Εσείς είστε η πιο όμορφη ιστορία που γράψαμε ποτέ…. Happy Father’s Day».

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