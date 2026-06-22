Γαστούνη: Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε η 60χρονη που πάτησε και σκότωσε με το όχημά της τον σκύλο

Προθεσμία προκειμένου να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις ανωμοτί, πήρε η 60χρονη γυναίκα που φέρεται να πάτησε και να σκότωσε με το αυτοκίνητό της έναν αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την εξέταση βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε το περιστατικό, η οδηγός του αυτοκινήτου ταυτοποιήθηκε και εις βάρος της σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για θανάτωση ζώου.

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Η οδηγός είχε δώσει προφορική κατάθεση και είχε λάβει προθεσμία 48 ωρών -με δυνατότητα νέας παράτασης – για τον θανάσιμο τραυματισμό του σκύλου στη Γαστούνη.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της δικογραφίας και η διαβίβασή της στην Εισαγγελία Αμαλιάδας. Η δικογραφία που σχηματίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού παραμένει ανοιχτή και, μόλις ολοκληρωθεί με τη συλλογή όλων των καταθέσεων και στοιχείων, θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Για ένα «αδιανόητο περιστατικό, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά με διάφορες ευφάνταστες μορφές κακοποίησης στον ίδιο δρόμο» έκανε λόγο η πρόεδρος του τοπικού φιλοζωικού συλλόγου, Αλίκη Κολοβού, επισημαίνοντας ότι παρόμοια φαινόμενα κακοποίησης δεν είναι μεμονωμένα.

Χαρακτήρισε θετική την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και της κοινωνίας, τονίζοντας ότι «η βία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και ο άνθρωπος που έκανε αυτή την πράξη θα δεχτεί τις συνέπειες των επιλογών του».

Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος των αδέσποτων, επισημαίνοντας ότι στον συγκεκριμένο δρόμο υπάρχουν αρκετά ζώα που κινδυνεύουν. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη φροντίδα, τη στείρωση και την προώθηση ζώων για υιοθεσία, σε συνεργασία με τον Δήμο και εθελοντές.