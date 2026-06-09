Μαριάννα Τουμασάτου: Η συγκινητική αποκάλυψη στον αέρα της ΕΡΤ – «Πάγωσαν» Σεργουλόπουλος – Μελιτά

Καλεσμένη στην εκπομπή της ΕΡΤ1, «Πρωίαν σε είδον», ήταν η αγαπημένη ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου και προχώρησε σε μια συγκινητική αποκάλυψη από την εποχή που ήταν στη δραματική σχολή.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον συμφοιτητή της Δημήτρη Βογιατζή που έβαλε τέλος στη ζωή του το 2012, λόγω οικονομικών προβλημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το τμήμα μας δεν είχε γκομενιλίκια και γι’ αυτό ήταν τόσο αγαπημένο, γιατί δεν μπήκανε ποτέ τέτοια σχέδια. Είχαμε μια τεράστια αδερφική, σχεδόν, αγάπη, όλα τα παιδιά μεταξύ μας… σχεδόν τουλάχιστον. Είχαμε συγγενική πρόθεση.

Κι αυτό ευδοκίμησε πολύ, γιατί ήμασταν ένα υπέροχο τμήμα με την Υρώ Λούπη, τη Μπέσσυ Μάλφα, Γιώργος Ευγενικός, Νίκος Ορφανός, ο αείμνηστος ο Δημήτρης Βογιατζής», ανέφερε η ηθοποιός.

«Θα πρέπει να πω και κάτι, γιατί δεν ξέρω αν έχει ακουστεί ποτέ… Ότι ο Δημήτρης ευτύχησε να φτάσει αυτά τα χρόνια που έφτασε, και που επέλεξε να λήξει τη ζωή του, γιατί υπήρχε ο Αιμίλιος», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Ο Αιμίλιος στήριξε πάρα πολύ τον Δημήτρη… Σε όλη τη διαδρομή… Σε όλη τη διαδρομή! Ήτανε πάντα από πίσω ο Αιμίλιος», πρόσθεσε βουρκωμένη.

«Όλη η τάξη τον ευχαριστεί τον Αιμίλιο… όλα τα χρόνια της ζωής μας! Έτσι έχουν τα πράγματα, ο Δημήτρης λείπει σε όλους πολύ», αποκάλυψε.