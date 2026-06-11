Αθηνά Μαξίμου: «Όταν είσαι πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο αρχίζεις να μοιάζεις μ’ αυτόν»

Στην «Super Κατερίνα» βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης (11.06) η Αθηνά Μαξίμου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον έρωτά της με τον Αιμίλιο Χειλάκη.

«Όταν είσαι με έναν άνθρωπο πάρα πολλά χρόνια, αρχίζεις και μοιάζεις σε αυτόν. Ακόμα και οι εκφράσεις σου αρχίζουν και μοιάζουν. Ακόμα και το ηχόχρωμα της φωνής σου. Είχα κάνει τις προάλλες μία εξέταση έτσι στις φωνητικές χορδές και μου είπαν ότι είμαι πιο μπάσα από τον Αιμίλιο πια.

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Δηλαδή μπορώ να κατέβω πάρα πολύ χαμηλά. Αλλά γιατί; Γιατί ακούω αυτό το μπάσο κάθε μέρα. Οπότε η τονικότητα του αυτιού μου έχει πια δημιουργήσει στις χορδές μου αυτή τη μπάσα ικανότητα. Που δεν την είχα παλιά», ανέφερε η ηθοποιός.

«Δεν είναι η κινητήριος δύναμη, το ότι εισπράττουμε από τον κόσμο ότι μας θέλει μαζί, η κινητήριος δύναμη είναι ότι συνεργαζόμαστε πολύ καλά. Και συνεργαζόμαστε πολύ καλά γιατί μπορούμε να διαφωνούμε.

Γιατί δεν συμφωνούμε σε όλα. Παρ’ όλο που είμαστε ένα ζευγάρι που ζει 21 χρόνια μαζί, δεν συμφωνούμε σε όλα. Κι αυτό μπορεί να κάνει τη συνεργασία μας μάλλον πολύτιμη. Το ότι υπάρχει η πολυτέλεια της διαφωνίας», συμπλήρωσε.

«Τα μυστικά συστατικά για να έχεις καλή σχέση με τον σύντροφό σου, είναι ο θαυμασμός, η αγάπη και ο σεβασμός είτε στη ζωή είτε στη δουλειά σου.

Να τον αγαπάς βαθιά, όχι επιφανειακά, όχι να θες να τον αλλάξεις και να τον φέρεις στα δικά σου μέτρα, όχι να τον αγαπάς επειδή τον χρειάζεσαι. Αυτό καθιστά μια σχέση εξαρτώμενη. Να τον αγαπάς για αυτό που είναι», κατέληξε.