Μαριάνα Τουμασάτου για Μαρία Καρυστιανού: “Δεν συμφωνώ με τις πολιτικές θέσεις της αλλά την σέβομαι”

Σε τηλεοπτική της συνέντευξη η Μαριάννα Τουμασάτου αναφέρθηκε στην Μαρία Καρυστιανού και το πολιτικό εγχείρημα που ετοιμάζει.

Η γνωστής ηθοποιός με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Το κρυφτό» στην οποία πρωταγωνιστεί βρέθηκε στον ΑΝΤ1 και ρωτήθηκε για την πολιτική επικαιρότητα καθώς έχει τοποθετηθεί πολλές φορές δημοσίως για πολλά ζητήματα που αγγίζουν την κοινωνία.

«Τη σέβομαι και θα τη σέβομαι για πάντα. Έχει χάσει το παιδί της κι έχει δώσει μεγάλες μάχες με υψηλούς αντιπάλους, με θεσμούς… Δεν συμφωνώ με τις πολιτικές της θέσεις, όποιες έχει τύχει να ακούσω ως τώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ άκρα δεξιά για τη δική μου αισθητική», είπε η γνωστή ηθοποιός για τη Μαρία Καρυστιανού.

«Θα κάνει τον αγώνα της, το δρόμο της… Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολλούς ακροδεξιούς, οπότε δεν τρέχει και τίποτα. Θα είναι πάντα ένα πρόσωπο, μια μάνα που εκτιμάω βαθιά για τον πόνο που έχει ζήσει. Για τις πολιτικές της πεποιθήσεις δεν έχω πολύ καλή εικόνα, αλλά αυτό που βλέπω δεν είναι του γούστου μου», πρόσθεσε.

«Είμαι μαμά που λέει πάντα την αλήθεια στο παιδί της. Η κόρη μου είναι ένα παιδί που σιγά σιγά γίνεται δεσποινίς. Οι παρέες της κόρης μου είναι ασφαλείς για την ίδια. Παλιά δεν βλέπαμε τέτοια αγριάδα στην κοινωνία μας. Έχουμε ατιμωρησία και συγκάλυψη σε ό,τι ζούμε γύρω μας. Έχουμε ανάγκη για παιδεία», ανέφερε η Μαριάννα Τουμασάτου.