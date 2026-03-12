Μαριάνα Κατσιμίχα: Ποια είναι η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα – Το βιογραφικό της

Η Μαριάνα Κατσιμίχα, που έγινε viral στο TikTok με την ερμηνεία της στο εμβληματικό τραγούδι “Το βαλς των χαμένων ονείρων”, ασχολείται με τη μουσική από μικρή ηλικία. Η ιδιαίτερα μελλοντική φωνή της και το γεγονός ότι βάζει το δικό της στοιχείο στο κάθε τραγούδι, την κάνουν να ξεχωρίζει σε κάθε της εμφάνιση.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία και οι σπουδές της

Είναι 28 χρονών και από μικρή ηλικία ούσα κόρη του Πάνου Κατσιμίχα, ασχολείται ενεργά με την μουσική. Όταν τελείωσε το σχολείο η Μαριάνα Κατσιμίχα αποφάσισε να δώσει πανελλήνιες και πέρασε στο ΕΚΠΑ και λίγα χρόνια αργότερα ολοκλήρωσε τις σπουδές της ως νηπιαγωγός. Ωστόσο, δεν το έχει εξασκήσει, καθώς η μουσική αποτελεί για εκείνη τον τομέα που έχει δώσει όλη την προσοχή της.

Η σχέση της με την μουσική

Από όταν ήταν μικρό παιδί η Μαριάνα Κατσιμίχα είχε δείξει την “κλίση” της στη μουσική και αναμφίβολα έχει κληρονομήσει το ταλέντο από τον πατέρα και τον θείο της. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια η Μαριάνα Κατσιμίχα σε συνέντευξή της στο περιοδικό parallaxi στο παρελθόν, με παρότρυνση της οικογένειάς της όταν ήταν παιδί ξεκίνησε να παίζει πιάνο και μεγαλώνοντας σιγά-σιγά κατάλαβε ότι αποτελεί τον τομέα που θέλει να ασχοληθεί. Χαρακτηριστικά είχε αναφέρει: “Αρχικά δεν ήταν και τόσο δική μου επιθυμία. Όμως όσο περνούσε ο καιρός άρχισα να γράφω τις πρώτες μελωδίες και τότε συνειδητοποίησα πως θα ήθελα να ασχοληθώ μ’ αυτό κάποια στιγμή. Συνέχισα να τραγουδάω, να παίζω πιάνο και να γράφω μουσική, μέχρι μια ηλικία που λόγω πανελληνίων παράτησα τα πάντα για μεγάλο χρονικό διάστημα”.

Ενώ στη συνέχεια η Μαριάνα Κατσιμίχα είπε: “Θα έλεγα πώς μεγάλη επιθυμία να ασχοληθώ πραγματικά με τη μουσική έχει υπάρξει τα τελευταία 2 χρόνια που έχω αποφασίσει να κάνω και κάποια βήματα για την βελτίωση και ανέλιξη μου. Μετά την προετοιμασία και τη δημοσίευση των τραγουδιών μου στο YouTube και με την αρχή μιας πολύ όμορφης συνεργασίας, έχω αρχίσει να νιώθω έντονα πια, ότι αυτό με κάνει πια χαρούμενη. Η οικογένεια μου ήταν πάντα θετική, με τον πατέρα μου να ανησυχεί βέβαια, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι πόσο δύσκολα τα βγάζεις πέρα στον καλλιτεχνικό χώρο”.